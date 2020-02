Artistas de efectos visuales critican a los Ã“scar por chiste de Cats

La Sociedad de Efectos Visuales (VES), que agrupa a más de cuatro mil artistas de efectos especiales de más de 40 países, criticó este lunes a los Óscar por el chiste sobre "Cats" (2019) que hicieron el domingo los actores James Corden y Rebel Wilson.

Estos dos intérpretes aparecieron sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles vestidos como los gatos de esa cinta musical que el año pasado cosechó mediocres reseñas y un terrible resultado en taquilla, citó informador.mx.

"Como miembros del reparto de la película 'Cats', nadie mejor que nosotros entiende la importancia de buenos efectos visuales", dijeron.

Corden y Wilson fueron los encargados de anunciar la estatuilla a los Mejores Efectos Visuales, que fue a parar a "1917", pero ese chiste no sentó nada bien a la VES, que divulgó un comunicado al respecto.

#Oscars Moment: Guillaume Rocheron, Greg Butler, and Dominic Tuohy accept the Oscar for Best Visual Effects for @1917 . pic.twitter.com/gb9rKXllox

"Los productores (de los Óscar) decidieron convertir a los efectos visuales en el chiste y sugirieron que los malos efectos visuales eran culpables del pobre resultado de 'Cats'. Los mejores efectos visuales del mundo no pueden compensar una historia mal contada", aseguraron.

La VES también afirmó que "en una noche que va de honrar el trabajo de artistas talentosos" les pareció "inmensamente decepcionante" que la Academia hiciera de los efectos visuales el centro de sus burlas.

.@TheAcademy - visual effects practitioners deserve immense respect for the artists & technicians & innovators they are and for their remarkable contributions to filmed entertainment. VFX is not a punchline or a proper scapegoat. Everything starts with a good story. #Oscars2020 https://t.co/JSxXVbDwpa