Artistas sinaloenses acusan que les hacen perdediza una obra en Barcelona

Exigen al promotor cultural de Los Mochis Clemente Pérez Gaxiola entregue la obra que prestaron para la exposición realizada en Barcelona, España en 2017

Leopoldo Medina

CULIACÁN.- Artistas sinaloenses demandaron que se les informe sobre el paradero de su obra que desde 2017 prestaron para una exposición en el Festival Barcelona ¡Viva México! y, a la fecha, el promotor cultural Clemente Pérez Gaxiola no les da razón de su trabajo.

Luis González, uno de los artistas que prestó su obra, comentó fue este promotor quien convocó a la exposición, pero hasta hoy no ha regresado la obra, ni ha entregado constancias, y mucho menos un informe a todos los participantes en el que se diga dónde está el trabajo expuesto.

"La exposición se realizó en septiembre de 2017, contando con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, que vio muy bien dicho proyecto, pero hasta ahí, y hasta el momento no hemos sabido nada del promotor, ni de nuestra obra, lo único que se ha comentado es que posiblemente la obra se había llevado a Milán, Italia, pero no tenemos información de su mano, sólo han sido rumores", señaló González.





Algunos de los artistas visuales, durante la rueda de prensa en 2017 con funcionarios del Isic.

Falta de profesionalismo

El artista compartió que la intención de este reclamo, es hacer pública la exigencia a Pérez Gaxiola para que regrese lo que se le prestó, y que así como los demás artistas que lo acompañaron, reclamarle al promotor su poco profesionalismo.

"No sabemos cuántos artistas sinaloenses participaron en esta exposición prestando su obra, porque ni siquiera eso informó el promotor, no ha habido un seguimiento, ni comunicación, a pesar que hoy es más fácil estar en contacto, ha habido una falta de respeto hacia el artista por parte de este promotor en quien nosotros confiamos", Lenin Márquez, artista también afectado.

Hasta el momento, los artistas sinaloenses desconocen cual ha sido la ruta que ha tomado su trabajo por Europa, ya que no existen constancias de participación, ni archivos que documenten la muestra, con la incertidumbre de si podrán o no recuperarla.

El artista señaló que ellos se sintieron cobijados y confiados al ver que el Instituto Sinaloense de Cultura apoyaba económicamente este proyecto, y aunque les da satisfacción saber que su obra está en otros países, consideran injusto que no haya una retribución por parte de Pérez Gaxiola, quedando fuera de toda importancia, sin recibir ni siquiera un reconocimiento.

"Nos sentimos verdaderamente utilizados por este promotor, y si a los demás artistas no les interesa, a nosotros sí, queremos saber que está pasando con todo esto, no tenemos porque andar investigando donde está nuestro trabajo, cuando hay un promotor que tiene la obligación y responsabilidad de estar informando que sucede y más, fue apoyado por una institución como el Isic", resaltó la artista Margarita Torres.

De la exposición en Barcelona, lo único que tienen son unas fotos que pudieron recabar a través del facebook del promotor y es todo.

"Se supone que nosotros como artistas deberíamos de estar satisfechos, pero no es así, nos sentimos agraviados, así como nuestra obra porque no regresa tampoco, y nos da mucho miedo perderla, situación que ya nos ha pasado en otras ocasiones", indicó González.

Piden ayuda al Isic

A estas alturas y después de casi dos años, González agregó no pueden seguir invirtiendo sus recursos, ni tiempo, investigando por su cuenta el paradero de su obra, por lo que piden al Isic puedan ayudarlos en este caso y así saber dónde está su trabajo, aunque el responsable sea Pérez Gaxiola.

"Imagínate lo que sale llamar a Barcelona, cuando ya se realizó una inversión en la producción de la obra, costos de envío, creo que no se vale, nosotros participamos de buena fe, porque representábamos a México, a Sinaloa, pero no se vale lo que está haciendo este promotor, por eso queremos la ayuda del Isic, esperando haya una respuesta pronta a nuestra solicitud", expresó González.

Finalmente, los artistas expusieron que en caso de que la obra se haya perdido, o no pueda regresar por falta de recursos, harán responsable de todo al promotor cultural Clemente Pérez Gaxiola de esta situación.

Clemente Gaxiola Pérez promotor cultural en Los Mochis.

La obra está segura: Confirma Gaxiola Pérez

Entrevistado vía telefónica, el promotor Clemente Pérez Gaxiola aseguró que la obra que recibió de los artistas sinaloenses sigue en Barcelona y está en resguardo, perfectamente embalada en la Casa México, lugar donde se realizó la exposición.

El promotor platicó que hasta la fecha sólo ha tenido comunicación con la artista Sandra Robles, una de las participantes en la obra y la única que se ha comunicado con él para cuestionarlo sobre esta situación.

"La exposición sigue en Barcelona, y parte de mi compromiso fue, además de llevarla para allá, exponerla en México, es decir en Los Mochis o Culiacán", indicó.

El 18 de septiembre de 2018 se cumplió un año y contando de que la obra siga en Barcelona, por lo que Pérez Gaxiola dijo no ha dejado de comunicarse con los organizadores para conocer el costo de envío de la obra, aspecto que hasta la fecha no le han enviado.

Gaxiola Pérez destacó también que él pidió a los expositores una cantidad para el envío, que no todos pagaron, y que tuvo absorber, pagando incluso otros elementos para el embalaje de las obras.

"Mi único objetivo de todo esto ha sido promover y difundir el talento de los creadores sinaloenses, y con el dinero que recabé se envió la obra, hice el embalaje, los artistas me hicieron dar muchas vueltas, pero no importa, yo estoy bien con mi consciencia, porque es una actividad que he venido realizando sin fines de lucro, porque no he cobrado un peso a nadie", resaltó.

El promotor subrayó que la razón por la que no se ha comunicado con los expositores es debido a que en su momento no tenía nada de información al respecto.

"Yo les puedo asegurar que del asunto me he ocupado, pero como en todo, sé que en los valores hay que tener tolerancia, y parte de la mía es que he sabido esperar, porque el trabajo de la gestión y promoción no es cosa fácil, y más aún si lo haces sin ningún apoyo, haciéndolo por altruismo cultural y amor al arte", resaltó Gaxiola Pérez.

A los participantes el promotor reiteró deben tener la certeza y confianza de que la obra les va llegar, ya que él en su papel como promotor, se ha encargado de hacer toda la gestión necesaria, a la espera de la respuesta de los organizadores en Barcelona, quienes ya se están ocupando del tema para retornar la obra.

"Es lamentable y me extraña que siendo colegas artistas, no me hayan hablado, sé perfectamente que yo debería de haberlo hecho y hablar con con ellos, pero ellos también deben de procurar las formas de cómo comunicarse con uno, todos participamos con mucha emoción, yo incluso poniendo dinero de mi bolsa, no me han pagado, y jamás los molesté, realmente que ingrata es esta situación", resaltó.

Posterior a esta entrevista con el promotor, hizo saber al reportero, que Albert Thomas uno de los responsables de la exposición en Bercelona se comunicó con él, haciéndole saber que emitiría un documento dirigido a los expositores, comprometiéndose a regresar lo más pronto posible la obra.