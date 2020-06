Arturo, de MazatlÃ¡n, tuvo Covid-19, la libra, y llama a no bajar la guardia en medidas de prevenciÃ³n

Arturo, de Mazatlán, tuvo Covid-19, la libra, y llama a no bajar la guardia en medidas de prevención

Asegura que la recuperación es lenta y es una enfermedad que deja mucha debilidad

Alma Soto

Arturo Cázares Medina es quizá uno de los primeros mazatlecos que contrajo coronavirus.

Empezó con síntomas desde el 1 de abril y tardó un mes para recuperarse completamente.

Llamó a todos a cuidarse, a cubrir los protocolos de salud: mantenerse a distancia, usar cubrebocas y, si se puede, hasta una máscara, lavarse las manos, pero sobre todo quedarse en casa.

“Sabemos que la situación económica no está bien y la gente tiene que salir a buscar la vida, aquellos que no fueron apoyados por sus empresas, que les dieron sus días y no les pagaron, obviamente van a tener que buscar cómo comer, pero aquellos a los que sí les pagan, que se queden en sus casas”, expresó.

Si tienen que salir, dijo, que se cuiden, únicamente hagan lo esencial, y regresen a resguardarse en casa.

Indicó que todo el proceso lo pasó en su casa, donde su esposa fue la que se arriesgó a infectarse también para atenderlo de día y de noche.

“El primero de abril me sentí mal, dolor de cabeza, de cuerpo, de huesos, calentura, perdí el olfato, llegué a la casa a dormir, y seguí así dos días, por lo que llamé al médico, me mandó hacer análisis de sangre, salí con fiebre tifo y ahí mismo me hicieron los análisis de Covid-19 y salí positivo”, explicó.

Después de ello se comunicó con las autoridades sanitarias, empezando por el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, puesto que trabaja para el Municipio en el área de Regidores, y luego a la Jurisdicción Sanitaria Número 6.

Ahí le dijeron que si no tenía insuficiencia respiratoria, mejor se quedara en su casa, aunque todos los días tenía comunicación telefónica con la Jurisdicción.

Además, acudió con una doctora que es de su confianza, quien ya había atendido dos casos de coronavirus, y fue quien estuvo atendiéndolo y le dio el tratamiento médico.

“¿Qué siente? Te asustas, tienes miedo, sin embargo, es algo que tienes que afrontar, tienes que luchar por tu vida”, expresó.

Cázares Medina agradece el apoyo de su esposa, quien lo cuidó durante la enfermedad, bien protegida para no contagiarse, pero sabiendo del riesgo que corría.

“Yo le digo que es una 'gallona', otra quizá habría corrido, pero ella no, entraba al cuarto para estar al pendiente de que me tomara los medicamentos, a checar que la calentura cediera, a limpiar, siempre estuvo ahí, al igual que mi hija”, comentó.

En total, Cázares Medina estuvo aproximadamente 16 días en tratamiento, en el que primero atacaron la fiebre tifo y después el Covid-19, posteriormente le dieron 14 días de reposo para descartar que siguiera siendo positivo.

El 30 de abril se practicó nuevamente el análisis químico y salió negativo. Después de ello se reintegró al trabajo.

“Queda uno mal, físicamente débil, por eso la necesidad de descanso que te sirven, además, para que se te salga el virus, y aquí estamos todavía, gracias a Dios”, recalcó.

El empleado agradeció que, a pesar de que estuvo un mes sin trabajar, se le siguió cubriendo su sueldo, aunque él pagó su tratamiento porque no acudió a consulta físicamente al Hospital Municipal.

Luego de pasar por ese mal, pide a todos cuidarse, guardar las medidas sanitarias protocolarias para evitar contraer el Covid-19, y si lo contrajeron, informar a las autoridades sanitarias y aislarse de manera inmediata para evitar ser fuente de contagios.