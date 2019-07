Arturo Herrera es el nuevo titular de Hacienda, tras dimisiÃ³n de UrzÃºa

Arturo Herrera es el nuevo titular de Hacienda, tras dimisión de Urzúa

El Presidente dice que se trata de un hombre de todas sus confianzas

Noroeste / Redacción

Arturo Herrera Gutiérrez será el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías, quien externó en una carta algunas críticas hacia el Gobierno Federal.

A través de un video publicado en sus cuentas en las diversas redes sociales, el mandatario nacional informó sobre la designación del hasta hoy Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, de quien dijo: "es un profesional en Economía, con virtudes de humanismo y honestidad. Es de toda mi confianza".

"Informo al pueblo de México que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, él no está conforme con las decisiones que estamos tomando, y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años", señaló López Obrador.

"Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo, en botellas viejas. Y es cambio, no simulación, no más de lo mismo. Tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad. Tenemos que hacer valer la austeridad republicana, no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre", abundó el mandatario nacional.

"Y pensamos que va a haber crecimiento económica, vamos a sacar adelante al país, solo combatiendo la corrupción y no permitiendo los lujos en el gobierno, con una política de austeridad. Esta es la fórmula que hemos se está aplicando y nos está dando buenos resultados, tenemos buenas cuentas, ha aumentado la recaudación, no tenemos déficit, no ha crecido la deuda pública. Lo acabo de decir y lo repito: el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, en el tiempo que llevamos en el gobierno", dijo el presidente.

"Pero como se están llevando a cabo estos cambios, se cimbra, rechina, y hay a veces la incomprensión, dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo. Pero nosotros tenemos que actuar con decisión, con aplomo, por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda, a quien agradezco por su colaboración, y por su apoyo, y lo respeto", indicó López Obrador.

Además de hablar sobre la semblanza curricular de Herrera Gutiérrez, el mandatario nacional señaló que el nuevo titular de la SHCP es "una gente con experiencia, pero además, es una gente sensible. Su familia viene de la lucha social. Es un funcionario público, un servidor público, vamos a decir, con dimensión social".

"Muchísimas gracias, acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad en nuestro país. Es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Es justamente en el área de la desigualdad en la que tenemos que trabajar, y asegurarnos que la Secretaría de Hacienda está enfocada en eso", indicó el nuevo titular de la SHCP.

Antes de pertenecer al Gobierno de López Obrador desde el pasado 1 de diciembre, el nuevo titular de la SHCP fue gerente de práctica de la Unidad de servicio público y desempeño para América Latina y el Caribe, parte de la Práctica global de gobernanza del Banco Mundial.

Herrera Gutiérrez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); con maestría en la misma materia por el Colegio de México (Colmex); y es candidato a Doctor en Economía por la Universidad de Nueva York. Se unió al Banco Mundial (BM) en 2010 como especialista Senior en gestión del sector público en la Unidad del sector público y, en 2011 fue ascendido a gerente de la unidad.

Antes, el ahora titular de la SHCP fungió como director general de Gestión Financiera en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (de 2000 a 2004), y, posteriormente, tras la renuncia de Urzúa Macías, quedó como titular de dicha institución, del 2004 al 2006, cuando López Obrador fungió como jefe de Gobierno de la capital de la República.

DISCREPANCIAS ENTRE LAS OPINIONES DE HERRERA Y AMLO

López Obrador ha desmentido al menos tres veces al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda por sus opiniones vertidas o información proporcionada. La última vez sucedió el pasado 9 abril, cuando el mandatario nacional reviró a Herrera Gutiérrez respecto al cobro de la tenencia de automóviles.

Durante su conferencia matutina, el político tabasqueño aseguró que no era cierto que fuera a restablecerse el impuesto de la tenencia, como el entonces subsecretario había planteado un día antes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El mandatario nacional aseveró en presencia del propio Herrera Gutiérrez que “no hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen”, y remató que el incremento de gravámenes, es “lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos. Se van a quedar con las ganas”.

Previamente, López Obrador desmintió a Herrera Gutiérrez luego de que el entonces subsecretario de la SHCP asegurara al diario británico Financial Times, que se suspendería la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, ante la necesidad de destinar más recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Antes, el pasado 2 de abril, el mandatario nacional había considerado que Hacienda se había quedado “corta” en su proyección del crecimiento económico, pese a que diversas calificadoras y organismos multilaterales habían bajado sus expectativas.

"La proyección que presentó Hacienda al Congreso es un estimado prudente, conservador, para no contradecir a quienes están elaborando proyecciones de crecimiento", indicó López Obrador, quien previó que la actividad económica aumentará por lo menos dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año y 3 por ciento en 2020.

