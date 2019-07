Arturo Herrera se ve nervioso: CalderÃ³n; se llevan entre patas a mexicanos: Fox

Arturo Herrera se ve nervioso: Calderón; se llevan entre patas a mexicanos: Fox

Con la reuncia de Urzúa, se llevan entre las patas a los mexicanos, dice Fox

Noroeste / Redacción

El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que Arturo Herrera Gutiérrez, nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, se le notaba "nervioso" en el video en el que aparece junto a Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, y acotó que el funcionario federal "tenía razón" de estar así.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el ex mandatario nacional lamentó la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías a la SHCP, la cual "no es una buena noticia", pero dijo que es importante apoyar a Herrera Gutiérrez, especialmente, dijo, "que lo haga" el Presidente López Obrador.

"Lamento mucho lo que está sucediendo en el gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el Presidente López Obrador lo haga", dijo en un tuit.

Por su parte, el ex mandatario Vicente Fox Quesada compartió la carta que Urzúa Macías renunció, y señaló que "a los mexicanos se los llevan entre las patas, les está quedando grande el saco a los de la 4-T y la economía de México sin bases".

Asimismo, la líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, adviertió que la carta de renuncia de Urzúa Macías pone en evidencia la "poca capacidad" y "constante improvisación" del Gobierno Federal en el manejo de las políticas económicas de nuestro país.

"Imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública, decisiones económicas sin sustento” como lo cita @CarlosUrzuaSHCP, en su carta, son situaciones que no debemos permitir, ya que ponen en riesgo la estabilidad de nuestra economía", indicó Ruiz Massieu en otro tuit.

Además, Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), urgió a que el presidente López Obrador "valore con responsabilidad" las observaciones hechas por Urzúa Macías y "asuma una ruta que privilegie el bien de México".