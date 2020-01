Arturo Santamaría presenta en Rosario su libro sobre el ex Gobernador Juan Millán

Voy a hablar de un rosarense distinguido, no sé si todos, no sé cuántos no lo quieran, expresó el académico en la charla

31/01/2020

EL ROSARIO._ El académico Arturo Santamaría Gómez presentó su libro que detalla la vida política del ex Gobernador Juan Millan Lizárraga, titulado "Juan S. Millán: Auge y declive del maximato en Sinaloa". El auditorio del museo de Lola Beltrán fue el escenario para la presentación de la citada obra que contó con un análisis y comentarios de los presentes. Previo a la presentación, se ofreció una breve reseña del escritor Arturo Santamaría Gómez, donde se destacaron los libros que ha publicado. Santamaría Gómez recordó los días cuando sostuvo pláticas con el ex mandatario sinaloense, con diversas anécdotas, e inició sus trabajos periodísticos que permitieron llevar a cabo esta obra. El autor realizó una lectura breve, al tiempo de una reflexión sobre el libro que terminó convirtiéndose en una charla amena. "Voy a hablar de un rosarense distinguido, no sé si todos, no sé cuántos no lo quieran. Pero independientemente de eso, estamos hablando de uno de los personajes históricos más importantes, no sólo de Rosario; probablemente es el político más importante de este pueblo", expresó. Luego de realizar la lectura de la dedicatoria, agradeció la presencia de Juan Ernesto Millán Piestch, en nombre del ex gobernador priista, y el politólogo Jesús Rojas, colaborador de Noroeste. "Agradecer a Juan Ernesto quien ha estado presente en las otras presentaciones del libro en Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y ahora en Rosario", dijo. Al finalizar el evento, el Gobierno municipal ofreció un reconocimiento al autor por su aportación literaria a Sinaloa. #juan millán

