Arturo VelÃ¡zquez toma la coordinaciÃ³n de los Servidores de la NaciÃ³n en Ahome

Arturo Velázquez toma la coordinación de los Servidores de la Nación en Ahome

Ya formaba parte de la Secretaría del Bienestar en Sinaloa, y sustituye a Radamés Vázquez; es hermano del activista baleado en Los Mochis

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Arturo Velázquez Benítez tomó la Dirección Regional de los Servidores de la Nación en Ahome, en sustitución de Radamés Vázquez Ruiz, quien fue destituido.

"El día 31 de diciembre, el delegado José Jaime Montes Salas me hizo saber que me invitaba a hacerme cargo de la Dirección Regional de los Servidores de la Nación en la Región 1, que comprende el municipio de Ahome. Acepté gustoso esta oportunidad sobre todo porque estimo, de acuerdo a como ha sido mi carrera en el sector público, una gran oportunidad de servir a la Nación, no de servirme de ella. En los otros cargos que he ocupado ha sido mi mística, nadie podría señalarme de que yo haya recibido un solo centavo que no provenga de mi cheque como servidor público", comentó.

El cambio fue inicialmente anunciado mediante un comunicado, hace una semana, indicando que obedecía a la intención de 'reforzar y fortalecer el trabajo a favor de las comunidades más desprotegidas'. Y el anuncio generó una manifestación de protesta por parte de algunos trabajadores.

"De mi parte se le ha dado la vuelta a la página, hay que trabajar por el bienestar de la Nación. Yo entendí que actuaron con la inquietud de perder su trabajo, lo cual se les ha garantizado que no lo van a perder, ni por el cambio de titular ni por haberse manifestado", expresó Velázquez Benítez.

En ese mismo sentido, indicó que no habrá cambios al menos de forma inmediata, sino que se harán evaluaciones, y la única recomendación válida para mantener el puesto será el 'trabajo eficiente y honesto'.

"Les he asegurado que nadie va a perder su trabajo simplemente por el cambio de titular, esto hizo que volviera la tranquilidad en ellos. De alguna manera, consideraron ellos que vendría un cambio, pero no es así, no es mi estilo. Sólo se harán cambios si detectamos que alguien no es lo suficientemente eficiente o lo suficientemente honesto", dijo.

En la Delegación Regional de la Secretaría de Bienestar laboran 104 Servidores de la Nación, hay 47 centros integradores y en cada uno de ellos participan entre tres y cuatro jóvenes del programa 'Construyendo el Futuro'.

Arturo es hermano de Paúl Velázquez Benítez, activista y bloguero que fue atacado a balazos el 19 de diciembre en Los Mochis, quien aún se recupera de sus heridas en un hospital privado.

Cuestionado al respecto, aseguró que lo primero no influyó en lo segundo, y señaló que la situación no debe prestarse a malinterpretaciones.

"Yo formaba parte de la Delegación Bienestar en Sinaloa, con sede en Culiacán, yo me encontraba ahí, trabajando. Entonces, el delegado Montes vio la necesidad de hacer un cambio aquí, y me consideró, pero no tiene nada que ver con la situación de mi hermano", expuso.

"Es una decisión del delegado, una invitación que yo agradezco, pero ni él ni yo somos de las personas que mezclamos las cosas, cada situación tiene su momento y su lugar. Yo me tuve que venir ante la situación de mi hermano, pero eso no influyó para estar ahora en este cargo", añadió.

Arturo Velázquez Benítez tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con una maestría en Seguridad Pública y Participación Ciudadana por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Como servidor público ha sido director de Tránsito del Municipio de Ahome, coordinador operativo en la Zona Norte de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, y delegado del Instituto Nacional de Migración para el Norte de Sinaloa. También fue director académico del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.