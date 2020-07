Asaltos a transeÃºnte, delito con alto porcentaje de cifra negra en Sinaloa

Asaltos a transeúnte, delito con alto porcentaje de cifra negra en Sinaloa

De acuerdo con Construyendo Espacios para la Paz, el ejemplo más importante es lo registrado en junio, cuando se denunciaaron apenas seis hechos, pero la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó que recibieron 72 llamadas por asaltos durante el mismo mes

José Abraham Sanz

En su último reporte mensual de incidencia delictiva, el organismo civil Construyendo Espacios para la Paz incluyó en su análisis el delito de robo a transeúnte, que destaca en gran parte por la alta cifra negra, es decir el número de asaltos que no se denuncian.

La directora del organismo, Rosa Elvira Jacobo Lara, señaló que el ejemplo más importante es lo registrado en junio, cuando se denunciaron apenas seis hechos, pero la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó que recibieron 72 llamadas por asaltos durante el mismo mes.

“Es la primera vez que en el informe mensual presentamos este delito, el último semestre de 2019, hay una tendencia a la baja en este robo a transeúntes”, señaló en la presentación virtual del reporte realizada el martes.

En el comparativo de las cifras de los últimos seis meses de 2019 con los primeros de 2020, la diferencia es más que evidente. El cálculo de Construyendo Espacios para la Paz es de una reducción del 83 por ciento.

En ese lapso de 2019, agosto presentó las cifras de denuncia más alta con 13, seguido por septiembre y octubre con 11 denuncias. Julio cerró con ocho y noviembre y diciembre con cinco.

El total de denuncias ante la Fiscalía General del Estado recibidas los primeros seis meses de 2020 es de nueve, seis repotadas en mayo y una en enero, otra en abril, la última en junio.

“Podemos darnos cuentas que también hay una alto porcentaje que no se denuncia, sino que hablan al 911 y no es el 100 por ciento, tambien hay una cifra negra que no se habla al 911 por este delito”, expresó Jacobo Lara.

“El dato que nosotros tenemos es que en mayo hablaron 72 personas, y en junio 47 personas por el de asalto”.

Según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta junio, el delito de robo a transeúnte en vía pública registró ocho denuncias; un por robo con violencia en enero y otra sin violencia en abril, además de las seis de mayo.

Otro delito que incluyen las estadísticas del organismo federal es el robo a transeúnte en espacio abierto al público, pero no hay ninguna denuncia interpuesta en lo que va del año.

DENUNCIAS POR ASALTO A TRANSEÚNTE

2019

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8 13 11 11 5 5

2020

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

1 0 0 1 6 1