Asaltos están a la orden del día y ya han afectado a taxistas: Ecotaxis Rojos

Arnoldo Bouciéguez Lizárraga dice que no se ve que la Policía Municipal instale filtros de revisión para prevenir este delito contra conductores de las diferentes modalidades del transporte público

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Los asaltos están a la orden del día y también han afectado a los taxistas, pero no se ve que la Policía Municipal instale filtros de revisión para prevenir este delito contra conductores de las diferentes modalidades del transporte público, manifestó el secretario general del Sindicato de Ecitaxis Rojos, Arnoldo Bouciéguez Lizárraga.

“Los asaltos están a la orden del día, nos ha pegado también a nosotros, nada más que muchos compañeros no quieren acudir, como cualquier ciudadano también les pesa que no quieren ir a la denuncia porque no quieren enfrentar, porque posteriormente pueden venir problemas”, añadió Bouciéguez Lizárraga.

Agregó que la inseguridad en Mazatlán está delicada, sigue igual, y la Policía Municipal está utilizando elementos para escoltar a unidades de Atamsa en el traslado de pasajeros de la ciudad al aeropuerto en lugar de estar cumpliendo con su labor de prevenir el delito para beneficio de la ciudadanía.

El entrevistado expresó que la corporación preventiva tiene mucha falta de personal como mandos de esa misma corporación han manifestado.

“Donde nos está pegando ahorita es que asaltan a los oxxos y nos quieren involucrar y nos quieren hacer cómplices del mismo delincuente que va y asalta cuando el chofer a lo único que va es a trabajar y no sabe a quién sube, le dicen espérame y en la esperada ahí entra y sale (el asaltante) y también lo llevan asaltado (al conductor)”, recalcó el dirigente de taxistas.

“Con nosotros sí van varios (de ese tipo de casos), ese tipo de asaltos nos han pegado a nosotros”.

También manifestó que por semana se cometen de dos a tres asaltos contra conductores del Sindicato de Ecotaxis Rojos, a quienes los amenazan con armas y les quitan pertenencias como celulares, carteras y dinero, que es poco lo que traen porque ahorita está muy difícil la situación económica, no hay mucho trabajo.

Pero de todos modos al momento del asalto se pone en riesgo la integridad física y la vida del conductor del ecotaxi y la única defensa que se tiene es que los choferes participan y se coordinan a través de la red de radio y se coordinan con la Policía en las labores de búsqueda y detención de los asaltantes, además de prevenir en la noche en las colonias de la periferia.

Recalcó que la Policía Municipal no está instalando puntos de revisión para prevenir asaltos en contra de conductores de unidades del transporte público.

“No, esto es algo que lo hemos pedido en muchas ocasiones pero hay escasez de personal, ellos dicen que no pueden cubrir todo porque no pueden abarcar, hay muy poco personal”, reiteró Bouciéguez Lizárraga.

Tras el asesinato hace dos semanas del chofer de un camión urbano en un presunto intento de asalto en la colonia Rafael Buelna, autoridades municipales dijeron que se tomarían acciones para prevenir atracos, sin embargo, el dirigente de taxistas mencionó que no se han visto puntos de revisión.

“Siempre han dicho (que pondrán dichos puntos de revisión) y lo han hecho no sé si por tomar una salida política de que va haber sorpresivos, pero no lo percibimos, no lo hemos visto, no lo presenciamos”, manifestó el dirigente del Sindicato de Ecotaxis Rojos.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ramiro Lizárraga Medina, manifestó que se están implementando filtros de revisión más que nada en camiones urbanos, fue un acuerdo que se tomó con dirigentes de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán de estar implementado esa acciones.

“Nos dieron su anuencia por escrito para que podamos subir a las unidades, detenerlas en un momento dado y hay una coordinación de que si ellos detectan en tiempo y forma de algún problema de algún sospechoso nos lo hagan saber para nosotros alcanzar al camión y hacer lo que procede, está habiendo coordinación”, expresó Lizárraga Medina.

“Obviamente se van a iniciar, ya hay filtros instalados en ciertos puntos donde tenemos zonas de conflicto pero se van a estar diversificando, ahorita ya con las nuevas unidades nos da más oportunidades de tener mayor cobertura”.

Dijo que dichos filtros también serían para revisiones de unidades de las demás modalidades del transporte público como taxis, aurigas y pulmonías, pues es de la idea de que los operativos que han dado buenos resultados, independientemente de qué secretario y director los haya implementado se deben rescatarse y fortalecerse e institucionalizarse y no porque se quite y se ponga a otro mando se deben quitar esos programas, sino llevarlos a cabo de manera permanente