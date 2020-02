Asciende a $94 millones deuda de Jumapag con Infonavit

Pese a que a los trabajadores de la paramunicipal les retienen la cuota de vivienda, no es enterada al instituto

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La deuda que arrastra la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave ante el Infonavit ya asciende a 94 millones de pesos, un rezago que se ha venido acumulado desde 2005, informó Teresita de Jesús Pérez de Acha.

Luego de sostener una reunión con autoridades municipales en la que se tocó ese tema, la delegada del Infonavit comentó que buscan negociar con la Jumapag el pago de las amortizaciones por lo menos en los créditos de trabajadores que estarían ya por liquidar su adeudo.

“Una negociación que se comentó de manera general es que como no hay recurso para pagar todo el adeudo, que iniciara pagando algún importe con el que pudiéramos ir aplicando los créditos más antiguos, para ir liberando garantías de los trabajadores que ya están por terminar de pagar”, indicó.

La funcionaria federal detalló que son cerca de 500 créditos los que tienen trabajadores de Jumapag ante este instituto, pero son 64 con los que pudieran empezar a negociar para liberar las garantías.

“Ahorita no hay riesgo de perder viviendas, conocemos muy bien la situación, tenemos varias juntas de agua con problemas; ahorita no hay problema de que puedan perder la vivienda, es más ni siquiera se han iniciado procesos judiciales ante el incumplimiento de esos trabajadores”, aclaró.

Pérez de Acha agregó que al no reportar la Jumapag las retenciones que le hace a los trabajadores, quienes no han ejercido un crédito de vivienda están bloqueados para hacerlo, al no tener recursos en su subcuenta.

“Hay varios trabajadores que ya tendrían derecho a tomar un crédito, pero como está la situación, no se han dado”, dijo, “cuando una empresa hace las aportaciones patronales del 5 por ciento no es una aportación global, sino que se individualiza, es decir, lo aporta por cada uno de los trabajadores, entonces si no hay aportación, la cuenta de los trabajadores no tiene saldo, no hay subcuenta de vivienda y no pueden acceder a un crédito”.

La delegada del Infonavit expuso que ya han recurrido en el pasado a procesos legales para que entidades como Jumapag cumplan con este derecho de sus trabajadores, pero son muy tardados y a veces no prosperan como quisieran.

Una buena alternativa es que sean los propios trabajadores quienes al saber que le están reteniendo su cuota de vivienda y su patrón no la está enterando ante el Infonavit, se defienda por la vía legal.