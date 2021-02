ASE encuentra observaciones por $16 millones en la cuenta pública de Guasave

Son 74 resultados con observación y 12 pliegos de observaciones las que emitió la Auditoría Superior del Estado en la revisión financiera de 2018; detectan pasivos sin fuente de pago por más de 186 millones de pesos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave correspondiente a 2019, la Auditoría Superior del Estado encontró 74 observaciones por un monto total de recuperación probable de 16 millones 805 mil 182.94 pesos.

En el dictamen, la ASE explica que en la auditoría practicada el objetivo consistió en fiscalizar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a fin de verificar los estados financieros, la recaudación de los ingresos propios, fondos y reasignaciones federales, así como los registros contables y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, además de la aplicación de los recursos públicos invertidos en obra pública, para comprobar que se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

“Derivado de la auditoría se obtuvieron un total de 227 resultados, integrados por: 85 sin observación, 68 con observación solventada y 74 con observación, por los cuales se emiten 3 recomendaciones, 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 64 promociones de responsabilidad administrativa y 26 pliegos de observaciones”, detalla el documento.

La ASE agrega que respecto de la muestra auditada se determinaron recuperaciones probables por 16 millones 805 mil 182.94 pesos originado principalmente por pagos de diversos conceptos, sin contar con la documentación comprobatoria y/o justificativa de los gastos realizados; anticipo a contratista y saldos en la cuenta de deudores, los cuales no se han recuperado ni aplicado al presupuesto; pagos de recargos y actualizaciones, por no haber enterado en tiempo y forma al Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuotas obrero patronales y cuotas de retiro, cesantía y vejez; pagos al Servicio de Administración Tributaria en cantidad mayor a la debida, por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso, no ejecutados y con mala calidad.

“Además, se observó insuficiencia de recursos financieros del activo circulante de libre uso para pagar los pasivos de corto plazo, originando pasivos sin fuente de pago por un importe de 186 millones 725 mil 258.75 pesos”, detalla.

Entre las observaciones emitidas por la ASE destaca de nuevo el pago de 3 millones 100 mil 360.14 pesos a la Alcaldesa Aurelia Leal, al Síndico Procurador Efraín Zavala Espinoza y a los 12 regidores que integran el Cabildo por concepto de indemnización por enfermedades y riesgos laborales, sin contar con la documentación justificativa del gasto, consistente en el certificado o constancia de incapacidad emitida por el IMSS.