ASE no entrega el legajo de observaciones correspondientes al 2017: Síndica Procuradora

Olivia Santibáñez dice que probablemente vendrán estas observaciones hasta el mes de agosto

Carolina Tiznado

ESCUINAPA_ La Auditoría Superior del Estado aún no entrega el legajo de observaciones correspondientes al 2017, para poder dar el seguimiento de esto, manifestó la Sindica Procuradora.

“De la cuenta pública del dos mil diecisiete, solo conocemos lo referente a la información que se ha dado por parte del Presidente Municipal Emmett Soto Grave y en medios de comunicación, estamos en espera del legajo” dijo Olivia Santibáñez Domínguez.

Manifestó que probablemente vendrán estas observaciones hasta el mes de agosto, que ya regresen de vacaciones el personal de la Auditoria Superior del Estado.

De la información que se ha vertido lo que más llama su atención es lo referente al daño al erario público, en lo referente al pago a personal comisionado al Sindicato del Ayuntamiento y personal que labora para el Sindicato.

Ya que es una observación que también se les puede hacer a esta administración, debido a se siguen otorgando estos pagos a través de Tesorería Municipal.

“Queremos saber qué pauta seguir en lo referente a estos pagos de Sindicato, porque es una observación que sale en años pasados, pero también nos puede salir porque es algo que se sigue haciendo”, dijo.

Manifestó que es de gran importancia saber qué pasos seguir en este tema, dado que la observación está latente que también se les haga y es algo que deben cuidar.

Santibáñez Domínguez indicó que en agosto al parecer se hará la revisión al 2018 por parte de la ASE y también a los primeros meses de este año según se les ha informado.

PRESENTARÁ INICIATIVA DE TRABAJO PARA ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

La Sindica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez informo que ya presentó una iniciativa para que funcione el órgano de Control Interno del Ayuntamiento.

“Envié la Iniciativa del Órgano de Control Interno al Alcalde Emmett Soto, para que se hicieran las modificaciones que se considerara, eso será presentado en Cabildo”, dijo.

En su iniciativa presenta la necesidad de que haya tres personas que den seguimiento a las denuncias, una relacionada a la investigación, otra al seguimiento de esta y el ultimo que de los resultados que pueden ser sanciones administrativas o de inhabilitación.

Informo que no será necesario contratar personal adicional pues ya laboran en su departamento personas que realizan estas tareas, pero no con la formalidad de ser parte del Órgano de Control Interno pues este no se ha conformado.