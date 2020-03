Asegura Alcalde de MazatlÃ¡n que viajÃ³ a la Ciudad de MÃ©xico a gestionar $100 millones

Asegura Alcalde de Mazatlán que viajó a la Ciudad de México a gestionar $100 millones

Se trataría de recursos que permitirían reactivar la economía en el municipio ante los efectos que se han tenido por la contingencia sanitaria

Belizario Reyes

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que acudió en la presente semana a la Ciudad de México por 24 horas porque tiene la posibilidad de acceder a un apoyo por más de 100 millones de pesos para la reactivación de la economía de Mazatlán afectada por las previsiones sanitarias por la pandemia del Covid-19.

"Asistí a la Ciudad de México por menos de 24 horas porque tengo la posibilidad de acceder a un apoyo para lograr reactivar la economía de lo que hablé ahorita (por las afectaciones que se tendrán por la pandemia del coronavirus) por más de 100 millones de pesos", añadió Benítez Torres en conferencia de prensa.

"Tuve una cita con el Secretario de Hacienda (federal, Arturo Herrera) le presentamos todos los proyectos prioritarios de Mazatlán porque llegado el momento, refrendo, vamos a estar preparados con recursos, con proyectos y con toda la tramitología, que yo llamo burocrática, les digo a las personas que salgan de ésto, listas para reactivar la economía, para eso fui a la Ciudad de México".

Subrayó que no cree que por realizar ese viaje represente algún riesgo para su persona ni para los ciudadanos.

"Porque mi profesión ha sido siempre esta, la del diagnóstico, he cohabitado por 46 años con virus, bacterias, toda clase de microorganismos tomando las medidas necesarias y afortunadamente nunca me he contagiado, estoy acostumbrado", continuó.

También dijo estando en la reunión del Consejo Municipal de Seguridad de la Salud ante el Covid-19 está en riesgo al igual que al haber ido a cualquier parte del país.

"Yo no voy a parar de trabajar, desde que estamos en pie hasta que terminamos la gestión porque es cuando más debemos trabajar los funcionarios públicos, es un tema que hoy precisamente he atendido en varias reuniones con los funcionarios de la ciudad, nosotros en estos momentos de crisis y de epidemia de salud somos los que debemos de poner la muestra y dar la cara y hacer el trabajo para evitar que otro se contagie". reiteró el Alcalde.

