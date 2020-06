Asegura Alcalde que tiene un programa para disminuir la pandemia, pero es esencial la ley seca para que funcione

El primer Edil argumentó que ya se mandaron oficios a los representantes de las cerveceras de la capital del Estado para que cooperen con el Municipio y se restrinja la venta de bebidas embriagantes, con ello, el semáforo de contagios podría llegar hasta el verde, afirma

Antonio Olazábal

CULIACÁN.-Hay un programa en el Municipio para bajar la incidencia de Covid-19 en Culiacán, pero para que funcione, es necesario que haya ley seca en Culiacán, afirmó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de la capital del Estado.

El Presidente Municipal señaló que la Comuna ya emitió oficios a los representantes de las cerveceras para que se prohíba de nuevo la venta de bebidas embriagantes en Culiacán, solo requiere de 15 a 20 días para bajar así el número de contagios.

"A ver si hoy mandamos los oficios, que la industria cervecera, los representantes que tenemos aquí en Culiacán, nos ayuden, en buena onda como se dice ahí, y eviten vender cerveza 15 días nada más les pido, no hemos iniciado el programa al 100 por ciento que propuse porque no quiero empezarlo mocho y que si lo empezamos parcialmente digan, ya ves, no dio resultado", sostuvo.

El morenista se dijo confiado del programa que idearon desde el Ayuntamiento, aseveró que Culiacán podría llegar al verde en el semáforo de contagios, actualmente la capital del Estado se encuentra en el color rojo.

"Queremos que aparte de las medidas sanitarias recomendadas oficialmente, se cumpla con la no venta de cerveza, ni apertura de centros sociales para fiestas, ni moteles, simultáneamente y yo les garantizo que si todos somos disciplinados y si todos cumplimos con esas medidas, entre 15 y 20 días no más, si no pasamos de semáforo rojo a verde, poquito nos va a faltar, pero no vamos a pasar por el amarillo si quiera", subrayó.

"Todo el problema es el contagio, y el contagio viene no de la injerencia o ingestión de cerveza ni de vino, no te contagias por comprar o vender mercancías, te contagia el contacto con la gente, personal, muy directo, muy estrecho, te contagia la convivencia, ¿y dónde está la convivencia? En las fiestas, en las pisteadas", añadió.