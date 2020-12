Asegura AMLO que ya sentó bases para la transformación de México

El resto del sexenio, dice, será para terminar obras e iniciar solo las que puedan quedar listas para no dejar construcciones inconclusas

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante los primeros años de su gobierno sentó las bases para la transformación del País y pudo constatar que su fórmula funciona.

López Obrador, quien estuvo por segundo día consecutivo en Sinaloa en lo que fue su séptima gira de trabajo por esta entidad, señaló que se planteó tres etapas para su gobierno, la primera de ella concluyó, y consistió en sentar las bases para la transformación de México.

“Ya eso lo logramos, se aplicó la fórmula que estamos utilizando, muy distinta a la usada durante el periodo neoliberal y ya se demostró que nuestra fórmula funciona, que es posible llevar a cabo el desarrollo de México con una nueva política, ha quedado de manifiesto que si no hay corrupción, derroches, ni extravagancias el presupuesto rinde para atender las necesidades del pueblo”, recalcó.

Cero corrupción, cero impunidad, cero desperdicio o gastos superfluos y que todo lo que se ahorre se utilice para el desarrollo del País, y esa fórmula sencilla ya se acreditó.

“En dos años logramos cobrar adeudos atrasados por 750 mil millones de pesos, porque por la corrupción, por el influyentismo, los de mero arriba no pagaban impuestos, pagaban impuestos el campesino, el obrero, el profesional, el pequeño mediano comerciante, empresario, pero los de mero arriba no”, subrayó.

A eso, dijo, hay que agregar que no hay robo de gasolinas, no hay sobornos, que no se cobran las obras dos o tres veces más a su valor real, por ejemplo, el aeropuerto que se haría en Texcoco, que no hay gastos superfluos.

López Obrador recalcó que la forma de gobernar ya está acreditada, no es necesario hacer ningún cambio, ya saben qué es lo que se requiere para hacer la transformación y sacar adelante al pueblo.

“Entonces viene la segunda etapa, que es el mediano plazo, que es, darle continuidad a lo que ya iniciamos y terminar obras que se puedan concluir en los próximos dos años o a finales del 2024, ya no estarnos comprometiendo más de lo que no se va a poder cumplir, porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas”, dijo.

En su discurso, López Obrador insistió en agradecer el apoyo del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, con quien ha trabajado en común acuerdo, sin diferencias, sin pleitos, sumando esfuerzos, voluntades y recursos.

Cuando se trabaja en forma conjunta, gobierno del Estado, Federal y municipales se avanza más, recalcó.

“No hay que olvidar que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno, partido, como su nombre lo indica, es una parte, gobierno es la representación de todo el pueblo, podemos estar en partidos distintos, pero si ya tenemos una función como gobernantes tenemos que atender a todos, respetar a todos, escuchar a todos, y en nuestro caso, el único distintivo es que se le dé preferencia a la gente humilde, en eso podemos también coincidir todos, no puede haber diferencias partidistas”, expresó.