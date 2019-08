Asegura director que ya no existe autogobierno, extorsiÃ³n o venta de carracas en los penales de Sinaloa

Asegura director que ya no existe autogobierno, extorsión o venta de carracas en los penales de Sinaloa

Romero Rosas estuvo presente en los festejos por el Día del Policía hace un par de días, y admitió que sí escuchó historias que señalaban que existía autogobierno, pero descartó que haya encontrado alguna que haya sido documentada.

José Abraham Sanz

El director de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Gustavo Romero Rosas, señaló que ya no existe autogobierno, ni tampoco extorsión, compra de camas o carracas en el centro penitenciario de Aguaruto.

"Yo no me puse a buscar grupos de autogobierno; lo que yo les dije claramente a todos: aquí no hay autogobierno ni autocontrol, aquí yo soy la autoridad que les va a ayudar en todo lo que la ley me permita, esta es la regla, esta es la ley", señaló.

