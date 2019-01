Asegura FEADLE que dichos de DÃ¡maso no cambian juicio ni evidencias en caso Javier Valdez

Asegura FEADLE que dichos de Dámaso no cambian juicio ni evidencias en caso Javier Valdez

Ricardo Sánchez dijo que solo está pendiente el juez fije fecha para el inicio del juicio

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, aseguró que los dichos del “Licenciado”, Dámaso López Núñez, que acusa a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, de asesinar al periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, no cambia ni la evidencia ni los imputados que llevan el juicio actual.

López Núñez declaró en una corte en Nueva York como testigo contra Guzmán Loera y respondió preguntas sobre el caso; explicó que tuvo acercamiento con Valdez Cárdenas, pero negó haber ordenado su asesinato. Culpó a los hijos de Guzmán Loera y que estos a su vez, protegidos por el gobierno, hicieron ver culpable a su hijo, el “Minilic”.

Ismael Bojórquez Perea, director del semanario Ríodoce, medio que fundó con su amigo Javier Valdez, atendió a medios de comunicación esta mañana y facilitó un enlace directo con Sánchez Pérez del Pozo.

“La investigación no cambia, las pruebas están ahí no han cambiado, la evidencia es clara en el sentido de que nuestra teoría del caso se ha encaminado a estas personas que están siendo imputadas y que próximamente estaremos en un juicio contra ellos”, señaló vía telefónica. “Ya lo único, lo pendiente es que el juez fije fecha para el inicio del juicio, esto ya es un proceso, los tiempos del proceso los determina la ley y los determina el Poder Judicial”.

“Esto no cambia. Nosotros siempre hemos tenido o tuvimos siempre abierta la posibilidad de que en las líneas de investigación en ese sentido, de que pudiera haber otras personas involucradas, las analizamos, la información nos lleva a afirmar lo que hemos afirmado y así continuamos”.

La investigación y versión que la FEADLE ha señalado en todo momento es que Valdez Cárdenas fue asesinado por gatilleros al servicio del “Licenciado” o su hijo el “Minilic”, por trabajos periodísticos, en un momento de la guerra interna que se desató al interior del Cártel de Sinaloa y provocó el rompimiento de estos socios.

Hoy en día, el juicio está por iniciar contra dos personas detenidas señaladas de participar en el asesinato ocurrido el 15 de mayo de 2017. Según la investigación, hubo un tercer participante, pero éste fue asesinado en Sonora.

“Las personas imputadas en este momento y que están sujetas a proceso, siguen su proceso. La evidencia que se va a presentar en su contra y que se ha presentado ya ante el Poder Judicial, en el juicio y en el proceso penal, no cambia; no se desmiente de ninguna manera por una manifestación de una persona en las condiciones en las que la hizo, eso no cambia, los imputados no dejan de ser imputados, las pruebas que hay en contra de los imputados no dejan de tener validez, no cambia en ese sentido el panorama en contra de esas personas “, señaló.

“Es una manifestación de las personas que tienen una estrategia e intereses personales para hacer las manifestaciones que ha hecho, no podemos nosotros interferir en su estrategia de defensa, en su estrategia de participación en un juicio de otro país; la evidencia que se ha presentado es evidencia sólida, tan es así que el Poder Judicial hasta este momento, y de acuerdo a la reglas, ha considerado que se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para estar en la etapa procesal en la que estamos”.

El fiscal reveló que cuando López Núñez fue detenido en la Ciudad de México, la FEADLE solicitó una entrevista para hablar sobre el caso, pero el “Licenciado” se negó a tener una entrevista formal y se guardó el derecho a hacer una declaración sobre ese caso.