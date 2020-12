Tendencias en redes sociales

Asegura Paty Navidad que es inmune a descalificaciones, insultos y virus

Noroeste / Redacción

A través de su redes sociales, la actriz sinaloense Paty Navidad aseguró que es inmune a descalificaciones, insultos, difamaciones y virus ante las críticas que recibe al hablar del tema del Covid-19.

La sinaloense destacó el miedo que viven las personas a causa de la pandemia y la intención de un cambio mundial.

Ante la situación, la actriz publicó en su cuenta de la red social Twitter:

"No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como; no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar,etc. Hombre-animal y viceversa".





Sin embargo las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y la retaron a acudir al área Covid-19 de un hospital sin portar ninguna protección, pero Paty Navidad no hizo ningún pronunciamiento al respecto.

Tras los reclamos, Paty Navidad volvió a tuitear: Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc.

Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo, Dios está conmigo y me fortalece con fe y amor. “De lo que abunda en el corazón, habla la boca”.

Además Paty Navidad ha calificado a la pandemia del coronavirus como "Plandemia" y aseguró que existen algunos médicos vendidos que ayudan a matar.