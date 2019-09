Asegura Químico que no habrá maltrato animal en festejos patrios en Mazatlán

Lo que sí habrá es comida gratis para cerca de 5 mil asistentes, dice Luis Guillermo Benítez Torres

Sibely Cañedo

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres garantizó que durante la noche del Grito de Independencia no habrá maltrato animal, como señalan diversas críticas que se han difundido en redes sociales, a raíz de que el programa para la fiesta patria del próximo domingo por la noche incluye gallos y caballos bailadores.

“Yo respeto esas solicitudes, pero les mando un mensaje: vamos a conmemorar a nuestros héroes; las peleas de gallos no tienen navajas, es simbólico; y a los caballos bailadores yo no he visto que les den ningún maltrato; al contrario, comen mejor que muchos de los que se quejan”, respondió.

El presidente municipal argumentó que este tipo de espectáculos forman parte de nuestra historia y tradiciones, por lo que no ve motivo para dar marcha atrás con esa programación.

Sin embargo, Benítez Torres aseveró que su gobierno está en contra de la crueldad animal, y tanto es así, que ya se cuenta con un terreno donado por un particular para establecer un refugio de animales abandonados.

“Además, hay que mandar otro mensaje a esa gente: ya tenemos un terreno para iniciar un lugar donde vamos a tener a todos los animales que anden ahí en la calle que no tienen dueño”, reveló.

Se trata de un predio de una hectárea en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Unión, que será operado por la dirección de Ecología.

La encargada de esta dependencia, María de Lourdes San Juan Gallardo, comentó que se encuentra en el proceso de los trámites para la preparación del terreno, el cual se localiza alejado del casco urbano, para evitar que en un futuro genere quejas de vecinos o se convierta en un lugar donde la gente vaya y arroje sus mascotas.

“Queremos que sea una unidad de bienestar animal, no será una perrera ni una gatera; necesitaremos más personal y recursos, pero también que se involucren las asociaciones debidamente formalizadas”, adelantó.

Volviendo al tema de las quejas de los animalistas, la funcionaria reiteró que en esta materia el gobierno local se rige por el Reglamento de Protección a los Animales del Municipio de Mazatlán, el cual no prohíbe este tipo de espectáculos, a no ser que se les dé muerte.

“Por supuesto que no es maltrato, no vamos a jalar carretas ni nada por el estilo, los animalitos no van a morir, es una exhibición solamente de lo que ha sido tradicional en México y que no está reglamentado”, opinó.

Lo que sí habrá es tacos gratis, dice el Químico

Además de la actuación de la cantante Alicia Villarreal, en la celebración de la Independencia de México habrá comida gratis para los cerca de 5 mil asistentes que se esperan durante la celebración, en la explanada de la Plazuela República.

“Va a haber aguas frescas y comida para todos, ¿cuándo se había visto?”, manifestó durante un acto público en que se entregaron motopatrullas a la Secretaría de Seguridad Pública.

Momentos más tarde detalló que el menú de la verbena popular constará de antojitos mexicanos como tacos, gorditas, pozole, enchiladas y postres regionales.

Aunque no precisó cuánto costará, el Alcalde dijo que sí hay dinero, derivado de los ahorros y de que esta administración no se ha robado los recursos públicos.

“Porque es una fiesta nacional, es una fiesta de Mazatlán, y si tenemos recursos, lo vamos a hacer con mucho gusto; no cuesta mucho, es voluntad política, acuérdense que antes todo se robaban, por eso no había dinero, hoy sí hay...”.

Entre los cambios de esta festividad, Benítez Torres dijo que dará el Grito desde el quiosco de la plazuela para mantener mayor cercanía con la gente.