Asegura Quirino que no se va a pelear con Morena

El Gobernador de Sinaloa iniciará su tercer año de Gobierno sin la red de protección de la Presidencia y sin mayoría en el Poder Legislativo

José Alfredo Beltrán

16/11/2018 | 09:37 AM

CULIACÁN._ “No van a ver a Quirino peleando”, anticipa el Gobernador de Sinaloa en entrevista con Noroeste. A su segundo año de mandato llega en un contexto inédito, adverso en lo político, sin las redes de protección con las que contaron sus antecesores.

Y es que Quirino Ordaz Coppel es el primer priista en la historia con un real contrapeso desde el Poder Legislativo local, que ya anuncia contrarreformas... que el mismo Ejecutivo impulsó.

Ya no tiene, tampoco, la bancada tricolor mayoritaria en San Lázaro, ni a un Presidente del mismo partido, que lo cobije.

A este escenario se suma que los alcaldes de las principales ciudades son gobernadas por Morena. Y Ordaz Coppel, por tanto, tiene como resorte un PRI débil y achicado.

¿Políticamente no se siente descobijado, solitario?

No, me siento muy bien, trabajando en equipo, ¿cómo me voy a sentir solitario cuando tengo esta oportunidad de trabajar de la mano de la gente, cuando vas a cualquier lugar, espacio y ves a la gente, ves la obra?, son cosas que te dan mucha fortaleza.

¿No ve usted ánimos de “ajustes de cuentas” de los morenistas de Sinaloa?

No, la verdad es que yo he encontrado buena disposición y actitud de ellos, de trabajar de la mano.

¿Tiene amigos en Morena?

Sí, yo tengo amigos en todos lados; no me fijo en los colores, sino en las personas y en las empatías que vamos generando.

La mañana de jueves un presidente de la Cámara no priista recibió su informe. Es la mayoría que, precisamente, ha anunciado contrarreformas a las iniciativas quirinistas.

Entre otras, echar abajo la reducción de diputados y regidores y la reforma “antiaborto”, empujada desde el tercer piso donde él despacha.

Pero no, Quirino dice que nos se va a pelear con los morenistas.

“Nunca he sido peleonero con nadie”, subraya cuando se rebotan con él las señales de posibles confrontaciones con la mayoría morenista en la 63 Legislatura.

En entrevista, el Mandatario defiende logros en tres ejes: economía, seguridad, combate a la corrupción. En estos tres, afirma que hay avances, aunque falta mucho por hacer.

Presume obras por todo Sinaloa, con una inversión de 12 mil millones de pesos.

Y guarda, en todo momento, los guantes ante los nuevos actores de poder, los de Morena, que se alistan ya para poner las reglas del juego en el manejo del presupuesto estatal para 2019.

