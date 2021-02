Asegura Reynalda que Secretario de Seguridad de Culiacán le afirmó que no existe la patrulla que se llevó a 'Neto'

Después de la marcha a la SSPyTM, Reynalda confirma que sí fue recibida por el capitán Óscar Guinto Marmolejo, en una reunión de 20 minutos, después de hacerla esperar una hora

José Abraham Sanz

Desde el pasado 8 de diciembre, a Reynalda le dijeron que fue una patrulla de la Policía Municipal de Culiacán, marcada con el número 0138, la que sacó a su hijo Javier Ernesto, de 16 años, de la fila de una tortillería de la colonia Adolfo López Mateos, para luego desaparecer.

En los últimos 15 días ha realizado dos marchas, acompañada primero por familiares y amigos de Neto, y luego con otras personas que han sufrido la desaparición de un ser querido, para exigir justicia y un avance sustancial en la investigación.

Primero, el pasado 28 de enero, se paró frente al Palacio Municipal de Culiacán y no se fue hasta que fue recibida por el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, y unos días después hizo otra marcha que finalizó en las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, y donde está la sede de la Policía Municipal.

“Antes de que al niño lo levantaran, yo vi a la patrulla cuando pasó; fuimos nosotros para allá, y cuando yo fui a buscar a mi hijo a barandilla... fue como a las 11, mi hijo el más grande, fue como a las 11 y ahí estaba el policía (guardia de la puerta) que nos dijo que había un menor de edad de 16 años, que se llamaba Jesús”, recuerda.

“Luego en la noche me dijo que la patrulla no existía y que estaba un menor de edad, pero que yo no podía verlo porque violaba sus derechos, y cuando fui en la mañana, me dijo que ya había ido su familia por él”.

Después de la marcha a la SSPyTM, Reynalda confirma que sí fue recibida por el capitán Óscar Guinto Marmolejo, en una reunión de 20 minutos, después de hacerla esperar una hora.

- ¿Usted fue recibida por el Secretario de Seguridad?

- Sí... es este... ¿Óscar?, pues prácticamente se contradice mucho, se contradicen, porque haz de cuenta que llegando llegando yo le pregunté al señor, le pregunté lo que había pasado con el '"Neto", lo que había pasado con la patrulla...

"Cuando yo le dije que al 'Neto' lo habían levantado la 0138, él dijo que la patrulla no la tenían en su corporación, que no la tenían, pero sí tienen la 0132.

"Si, me dijo eso. Ah, ¿y qué sigue la 0132?, le pregunté, de ahí son todas las que tenemos todas en el sector; le habló a una persona que trabaja ahí con él y le dijo que era la 0131. En su corporación y él desconoce si la patrulla está en ese sector".

Reynalda le solicitó que le diera un oficio y una relación de todas las patrullas que hay en la corporación preventiva.

“Me dijo que no podía, no me quiso dar el oficio, que la patrulla no existía”, señaló.