Asegura secretario general del PAN que Ricardo Anaya ganará la Presidencia de la República - Noroeste

ELECCIONES 2018

Asegura secretario general del PAN que Ricardo Anaya ganará la Presidencia de la República

Marcelo Torres Cotiño dice que no solo Anaya Cortés ganará, sino también todos los abanderados de su coalición

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A nueve días de la jornada electoral del próximo 1 de julio, el secretario general del Partido Acción Nacional, Marcelo Torres Cotiño, aseguró hoy en este puerto que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, ganará la Presidencia de la República.

En entrevista hoy por la tarde en este puerto agregó que no sólo Anaya Cortés ganará, sino también los abanderados a los diferentes puestos de elección popular por dicha coalición integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que en el caso de Sinaloa se suma el Partido Sinaloense.

Lo anterior lo aseguró pese a que las encuestas en el caso de la Presidencia de la República dan como puntero hasta el momento al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, incluso con cerca de 23 puntos arriba de Anaya Cortés.

“Las encuestas, no estoy diciendo que sean falsas, simplemente son verdades a medias, hay un fenómeno que nunca en la historia se había visto, que hoy entre el 48 y el 75 por ciento de rechazo es el que tienen las encuestas, es decir, la gente no quiere someterse, sujetarse a un estudio de opinión de esta naturaleza, es un fenómeno que nunca antes se había visto, entre las personas que sí aceptan o admiten responder a una encuesta la mitad dicen no saber aún por quién lo va hacer o que puede cambiar su voto”, continuó Torres Cotiño.

“Es decir, la mitad de la gente no está dando una respuesta que permita tener con claridad o certeza cuál es el ánimo, cuál es el pulso, cuál es la intención por parte de la gente en cuanto a su intención de voto para la Presidencia de la República, de ahí que realmente los números que están ofreciendo, no digo que sean falsos, simplemente no te están dando toda la respuesta completa de que es una elección entre dos, es un proceso entre dos, entre Ricardo Anaya y López Obrador”.

Añadió que el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribreña, está totalmente desfondado, es un “cadáver político”, donde la cúpula y la estructura de dicho partido tricolor ya lo abandonaron, porque ni siquiera es un priista y no se identifica como tal, por lo que los priistas lo que están buscando es que se castigue al responsable que los tiene en esta situación que es el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, y el único que ha ofrecido castigar a los políticos corruptos es Ricardo Anaya.

- ¿En qué basan en que pudiera alcanzar el triunfo Ricardo Anaya?.

-”En el ánimo, la verdad de las cosas es que nosotros tenemos nuestros propios números, son números de estrategia, son los números con los que trabajamos, hay una diferencia en un promedio de 7 puntos que se ha mantenido de hace un tiempo para atrás, pero quienes van a decidir esta elección son los indecisos, son los jóvenes, de ahí el que por supuesto podamos analizar las propuestas, las ideas de cada uno de estos dos candidatos a la Presidencia, comprender que López Obrador o lo que ha ofrecido es regresar al pasado con políticas económicas, de seguridad y de desarrollo pues totalmente obsoletas, fracasadas”, continuó.

“ Y por otro lado Ricardo Anaya lo que propone es ciudadanizar la política, el tener instituciones que gocen de una verdadera credibilidad empezando por el propio INE, la Fiscalía, Ricardo ha propuesto un Fiscal autónomo, independiente, mientras López Obrador lo que propone es un ‘Fiscal carnal’ que le cubra las espaldas a él y por supuesto a Peña Nieto, es claro que existe un pacto de impunidad entre el PRI y Morena”.

Ante la racha violenta que se vive en diferentes estados del país, dijo que es lamentable que se lleven más de 120 homicidios contra candidatos a diferentes puestos de elección popular y gente vinculada con la política en los últimos meses, lo que se ha desbordado, se ha salido de control y ha sido la incapacidad por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad.

“Por supuesto que el Gobierno debe de tener información porque el Gobierno tiene inteligencia, debería de tenerla, lo importante es que se castigue a todos los responsables, que los mexicanos sepamos qué es lo que está sucediendo y cuáles han sido los motivos que han orillado a quienes han tomado la decisión de ejecutar a algún candidato, ¿qué es lo que ha orillado si es que existe algún vínculo?, es lamentable lo que ha sucedido en el país”, recalcó el secretario general del PAN, entre otros puntos.