Asegura Sedeso que van por banderas blancas contra pobreza; tienen $60 millones para pisos y techos

El titular de la dependencia, Ricardo Madrid Pérez, señaló que se han enfocado en lugares como sindicaturas o las colonias alejadas en las ciudades de todo el municipio y ya han licitado 10 mil acciones

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Aplicables para las zonas alejadas de los municipios y los más necesitados en las zonas urbanas, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal anunció que tiene garantizados 60 millones de pesos para aplicar en el 2019 en obras para dotar de pisos y techos.

El titular de la dependencia, Ricardo Madrid Pérez, señaló que se han enfocado en lugares como sindicaturas o las colonias alejadas en las ciudades de todo el municipio y ya han licitado 10 mil acciones.

“... vamos en proceso de un programa importante de piso y techos, también para el estado, estamos hablando de una inversión de más de 60 millones de pesos, para hacer 10 mil pisos, en el estado de Sinaloa, enfocado también a las zona prioritarias, a las zonas más vulnerables”, señaló.

“Este año ya prácticamente estamos terminando de hacer los procesos licitatorios, para arrancar y tenemos acciones en los 18 municipios”.

Además de este programa, Madrid Pérez señaló que también está en proceso la licitación y aplicación de más de 500 millones de pesos que abarcarán obras para luz, agua potable y drenaje, recursos que provienen de fondos como el FISE y el FAIS.

“Una familia que no tiene agua, que no tiene luz o que no tiene sistema de alcantarillado, es lo que más necesita, es lo que más requiere; tenemos, como dije, en los 18 municipios tenemos, yo creo que no hay un municipio que no tenga zona que lo requiera, en los 18 municipios tenemos ejecución de obra de los tres órdenes”, agregó.

“En Culiacán tenemos sobre todo en las partes de las sindicaturas, tenemos obras de alcantarillado y de agua potable. Con eso nosotros garantizamos y vamos a pegarle directamente a los sectores más vulnerables; alguien que no tiene agua... difícilmente haya otra necesidad que pueda pedírtela más que agua, este año todo el recurso va direccionado (a eso)”.

Dijo que cada municipio tiene necesidades diferentes y que los recursos se han destinado con ese estudio, y dio como ejemplos que Mazatlán recibirá alrededor de 70 millones de pesos de inversión y Culiacán 50 millones de pesos.

“Lo importante es que todos los municipios tienen acciones enfocadas a esos tres conceptos”, dijo.

“Vamos a incidir satisfactoriamente y de manera directa; tenemos zonas sobre todo las sindicaturas más alejadas, las colonias también que ya quedaron más rezagadas, que van quedando en la periferia y que son las que más necesitan”.

Agregó que tienen datos del municipio de Culiacán en que han levantado padrón en las sindicaturas de Jesús María, Baila e Higueras de Abuya, y las colonias en el sur de Culiacán y el sector de Las Coloradas.