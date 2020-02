Asegura Subsecretario que pago de tierras a comuneros pude ser en quince días

EL ROSARIO._ En respuesta a la demanda de diputadas y comuneros de que se den fechas tanto para el pago de tierras y de la construcción del nuevo centro de población, José Joel Boucieguez, Subsecretario de Gobierno del Estado, garantizó de que podrían ser en breve.

El funcionario estatal, no obstante señaló que se requiere que se acuerde en una asamblea formal con presencia de comuneros, autoridad agraria y estatal.

"Pedían fechas, hay fechas; pedían montos, hay montos. Es más el pago de la tierra lo podemos hacer en quince días máximo", expresó.Informó que se tienen tres avalúos, uno particular y dos más realizados por el INDAABIN, así como también que los realizados por la autoridad tienen dos montos diferentes de 28 millones y 29 millones de pesos, cada uno. Así lo dio a conocer durante el encuentro que tuvo lugar en la ciudad con diputados y comuneros.Subrayó que La Secretaría de Gobierno tiene un recurso que solicitó en el mes de diciembre y puede ser empleado para pagar la tierra.Otro compromiso fue que en breve se realzará el levantamiento para iniciar la construcción del nuevo poblado para los comuneros.

"Me comprometo, en diez días ya van a andar los ingenieros de La Secretaría de Obras Públicas dando seguimiento a la construcción de viviendas que quedó inconclusa", dijo.Boucieguez, argumentó que los comuneros podrán determinar donde se ubique el poblado, e incluso trendrán la facilidad de que los propios comuneros sean los constructores.Así también dio a conocer que en su paso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que era una de sus prioridades la presa Santa María, pero era necesario que no existiera ningún conflicto social.En lo que respecta a la intervención de los legisladores, la presidenta de La Junta de Coordinación Política en el congreso, la diputada Graciela Domínguez, manifestó que la voluntad de gobierno del estado se va a ver reflejada en el inicio del nuevo centro de población a la par de las indemnizaciones.En su intervención la diputada Flor Emilia Guerra Mena, enfatizó que el problema no se va a destrabar mientras no se hagan los avalúos.

"Cuando vamos a tener la respuesta definitoria de saber cuanto se les debe, cuándo se va a hacer primer pago", indicó.Por su parte la diputada María Víctoria Sánchez Peña, pidió se valore que mientras está parada la obra se paga a ICA indistintamente."¿Cuantos meses se ha pagado a ICA y está parada?, tenemos que hacer ese análisis profundo porque no podemos estar tirando el dinero".