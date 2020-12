Aseguran Lucila Ayala y Vargas Landeros que tienen propuestas para las elecciones de 2021

Ambas personas fueron parte de las 14 que se registraron para ir por la gubernatura de Sinaloa por el partido de Morena, ahora no descartan estar en otro partido

América Armenta

31/12/2020 | 10:03 AM

Magistrada Lucila Ayala de Moreschi y Gerardo Vargas Landeros, ex funcionario estatal.

Tras darse a conocer que Rubén Rocha Moya abanderará la candidatura de Morena en Sinaloa, la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi y el ex secretario de Gobierno de Malova, Gerardo Octavio Vargas Landeros, aseguraron que tienen propuestas para también aparecer en las boletas en las siguientes elecciones.

Tanto Ayala de Moreschi como Vargas Landeros se registraron el pasado 5 de diciembre en la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena como precandidatos para gobernar Sinaloa; sin embargo, de acuerdo a los perfiles revisados y la encuesta que el partido dijo haber hecho dos veces, ninguno de ellos participará por el cargo, al menos no por Morena.

“A mis queridos sinaloenses les comunico que a pesar de ser el mejor perfil para gobernar Sinaloa, no he sido y nunca fui tomada en consideración en el proceso a que se convocó por el partido Morena el 5 de diciembre pasado, a pesar de estar debidamente registrada para elegir a la candidata (o) a gobernadora (o) de Sinaloa”, expuso Ayala de Moreschi.

“Sin embargo, me gusta ganar en las urnas y con el apoyo de todos ustedes mis queridos sinaloenses, que me han manifestado su apoyo porque no desean más de lo mismo, les manifiesto que se han acercado a mí algunas fuerzas políticas ofreciéndome la candidatura para ser su gobernadora!, sin duda, lo seré, primero Dios!”, agregó.

La Doctora en Derecho dijo que se encuentra analizando dichas propuestas y pidió a la ciudadanía que tenga la seguridad de que aparecerá en la contienda electoral del 2021; de acuerdo con la aspirante, ella ya se ve como ganadora y señaló que es porque la gente así se lo desea y se lo ha pedido.

“Dicho proceso estuvo plagado de irregularidades como todos ustedes saben, es muy fácil, jurídicamente hablando, tumbar ante los órganos electorales esa candidatura, juntos hasta la victoria, con el mejor presidente del mundo, Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Mientras que apenas unos minutos después de que Mario Delgado Carrillo, Delegado nacional de Morena, anunciara al Senador Rocha Moya como el candidato, Vargas Landeros expuso por medio de un estado de whatsapp su postura.

“Saldré en las boletas se los aseguro, vamos por Sinaloa 2021”, esto acompañado de un trébol que ha caracterizado al grupo que lidera el ex secretario de Gobierno.