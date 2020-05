Aseguran que en Guasave negocios han respetado la Ley Seca

No han detectado establecimientos con venta de bebidas embriagantes ni sacando producto; combate de aguajes le corresponde al Municipio, dice delegado de Inspección y Normatividad

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- En este municipio los establecimientos que cuentan con permiso para la venta de bebidas embriagantes han respetado la “Ley Seca”, aseguró Gregorio Hernández Romero.

El delegado de Inspección y Normatividad manifestó que solamente hubo un caso de un expendio que encontraron abierto la mañana siguiente que se decretó la prohibición en la venta de bebidas embriagantes, pero el encargado era un adulto mayor que no contaba con equipo de comunicación y que no se enteró de la medida.

“Nosotros nos dimos a la tarea en cuanto se decretó la ‘Ley Seca’ de recorrer todos los expendios, cantinas, restaurantes y pegamos los oficios en las cortinas y eso nos sirvió para verificar que todos estuvieran cerrados”, dijo.

“Encontramos un expendio abierto a las 9:30 de la mañana del día lunes, no se procedió porque era una persona mayor que no traía comunicación y no supo, no se enteró, sin embargo, no podemos ser tan estrictos o inhumanos, solo le dijimos que no había problema, pero que bajara las cortinas”.

El funcionario estatal aclaró que el combate de los aguajes no le compete a Inspección y Normatividad, sino al Municipio, a través de la Policía Municipal.

“Sí hay el run-run, y no tengo ninguna duda, de que hay venta clandestina de cerveza, desafortunadamente el estado vecino de Sonora no tiene ‘Ley Seca’ y nomás brincas y ya hay cerveza”, comentó.

Hernández Romero sostuvo que de la mano de Seguridad Pública y de la dirección de Alcoholes del Ayuntamiento han venido trabajando en los operativos de vigilancia para que se cumpla la restricción e incluso han recibido denuncias, pero estas han resultado falsas.

“Hasta ahorita no hemos sorprendido ningún expendio abierto, ningún expendio que esté sacando su cerveza, porque aquí fue muy claro el Gobernador: el expendio que se sorprenda vendiendo cerveza esa licencia se va a cancelar, no va a ser una simple clausura, es suspensión definitiva de actividades”, aseveró.

El delegado de Inspección y Normatividad sostuvo que en este tema tiene que participar la sociedad, primero, no comprando bebidas embriagantes mientras dure la prohibición y, segundo, denunciando la venta clandestina o los negocios que estén operando en contra del decreto.