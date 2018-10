Aseguran que Kuno Becker plagió su ópera prima El día de la unión

La guionista Jeanette Russ Moreno asegura que la idea central de la película fue tomada de su guión escrito en 2005 sobre el terremoto de 1985; hasta el momento Becker no ha dado ningún comentario sobre la acusación

Noroeste / Redacción

El pasado martes, el programa de Grupo Imagen De primera mano, difundió una entrevista con la guionista y escritora Jeanette Russ Moreno, quien afirma que Kuno Becker plagió, para su ópera prima El día de la unión, la idea central de un guión titulado 1985, el cual ella escribió en 2005.

“Yo escribo el guión en el año 2005 por un premio que me dio IMCINE. Busqué el financiamiento de una casa productora y me acerqué a Videocine en 2008; es cuando le di a leer el guión a Televisa. (...) Les gustó mucho, pero me dijeron que después, que ahorita no", relató Russ Moreno.

Después de ser rechazada por la productora de la televisora de San Ángel, Jeannette se asoció con Christopher Uckermann, quien iba a ser actor y productor de 1985. En 2009 dieron a conocer que la cinta ya estaba en preproducción,difundió vanguardia.com.

Pero en julio de ese mismo año, Becker anunció un proyecto con el mismo nombre producido por él junto con Lemon Films, que ahora se conoce como Lemon Studios, de los hermanos Billy y Fernando Rovzar.

El actor incluso quiso registrar el título 1985, por lo que Jeanette comenzó un pleito legal con la casa productora y el actor.

Tras un año de batalla legal, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le marcó un impedimento a Kuno Becker, quien ya no pudo registrar el título: Jeanette presentó su guión registrado en 2005 ante derechos de autor.