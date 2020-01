Asesinan a chef español en Tijuana

Carlos Álvarez

Autoridades confirmaron el asesinato del chef español Felipe Antonio Díaz Zamora, quien era dueño del restaurante 'Vámonos de tapas', en Tijuana, Baja California. El cuerpo del extranjero fue localizado sin vida el pasado 5 de enero, a las 19:22 horas, en la colonia Colinas del Sol, en la citada ciudad fronteriza.

El cadáver presentaba lesiones por proyecto de arma de fuego, y se encontraba en un camino vecinal de terracería, entre un cerco de malla y un vehículo con placas de California, Estados Unidos, que, incluso, se encontraba encendido.

Las autoridades informaron que el caso fue atraído por la Fiscalía Estatal de Baja California, la que inició la investigación correspondiente.

Por su parte, la esposa del chef, Adriana Martínez, pidió el esclarecimiento del crimen. La mujer señaló que su esposo se encontraba en un terreno, en la calle Avenida del Faisán, e3 la citada colonia, ya que estaban construyendo un inmueble para irse a vivir ahí, sitio en donde fue asesinado.

Martínez destacó que el ataque contra el chef no se trató de un asalto o algo por el estilo, sino que fue una agresión directa, porque dejaron su cuerpo ahí tirado, además de que afirmó que su esposo no tenía enemigos, ni se metía en problemas, por lo que no sospecha de nadie.

-Con información de El Imparcial y ZETA.