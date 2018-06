Asesinan a fotógrafa, hija de la periodista Soledad Jarquín; fue asesinada junto a candidata del PRI en Oaxaca - Noroeste

Asesinan a fotógrafa, hija de la periodista Soledad Jarquín; fue asesinada junto a candidata del PRI en Oaxaca

La joven fotógrafa era la jefa de comunicación social de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del Gobierno del Estado de Oaxaca, e hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar

La comunicadora y fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, de 27 años de edad, fue asesinada este sábado, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, junto a Pamela Itzamaray Terán Pineda, candidata a segunda concejal del Ayuntamiento por la coalición Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL).

La joven fotógrafa era la jefa de comunicación social de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del Gobierno del Estado de Oaxaca, e hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar, Premio Nacional de Periodismo 2006, y editora de Las Caracolas, un medio de comunicación con perspectiva de género.

Según la periodista Nadia Altamirano, de la agencia Servicios Especiales de la Mujer (SEM-México), la joven "no pudo denunciar que el titular de la dependencia, Francisco Javier Montero López, la comisionó para cubrir desde hace más de un mes las actividades proselitistas de su hermano, Hegeo Montero López, candidato a la presidencia de Juchitán".

Y aunque no le autorizaban ni viáticos, debido a que era un hecho ilegal, desde hace un mes que fue comisionada por la SAI como fotógrafa, por lo que María del Sol iba y venía de la Ciudad de Oaxaca a Juchitán de Zaragoza, hasta que la madrugada de este sábado fue asesinada junto con Pamela Terán, y su chófer, de nombre "Adelfo".

Ambas mujeres salieron del Bar Jardín, en la ciudad zapoteca de la región del Istmo de Tehuantepec, y fueron asesinadas por varios sujetos armados, quienes les dispararon en el momento en que abordaban una camioneta de la candidata a segunda concejal de la coalición PRI-PVEM-PANAL, además de regidora con licencia y líder del partido político independiente Despierta Juchitán.

"En este país donde no hay oportunidad para las y los jóvenes, si María del Sol no aceptaba que la comisionaran a Juchitán, perdía el trabajo", narró la periodista Soledad Jarquín, quien en varias ocasiones le insistió a su hija en denunciar a su superior, pero "ella me dijo, no mamá, aguantemos".

"Aunque se intentó de manera reiterada hacer contacto telefónico con el servidor público Francisco Javier Montero, sus números telefónicos marcaron fuera del área de servicio", aseguró Nadia Altamirano.

"A mí me arrebataron a una niña alegre, desvivida, con mucho futuro por delante, con muchos sueños que se fueron a la chingada, era la más amorosa de mi familia, sobre todo alegre, se fue la alegría de mi casa", recriminó Soledad Jarquin, quien pidió a sus compañeros periodistas "a declararnos un día completo de brazos caídos", porque si no hay seguridad para realizar esta labor, "no hay que salir a cubrir a nadie", señaló.

"Hoy fue mi hija, pero mañana puede ser cualquiera", indicó la periodista en entrevista con SEM-México, medio que abundó que "en este sexenio de Enrique Peña Nieto, además de su hija, en enero de 2016 le arrebataron a su hermano Heriberto Jarquín, cuando fue asesinado en su consultorio de Tlaquepaque, Jalisco".

