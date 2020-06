Asesinan a periodista en Sonora; es la segunda muerte de un comunicador en 24 horas

Carlos Álvarez

El periodista José Luis Castillo Osuna, de 55 años de edad, quien era director del medio digital Prioridad Máxima, fue asesinado por un grupo de hombres armados, quienes le dispararon y después huyeron, alrededor de las 07:30 horas de este jueves 11 de junio, en la colonia El Campanario, ubicada al oriente de Cajeme, en Sonora.

Según lo informaron medios locales, vecinos de la zona reportaron una persona herida, sin embargo cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja el hombre ya había fallecido sobre la banqueta de un domicilio ubicado por la calle San Martín, entre Retorno San Martín y Santa Rosa.

No obstante, el periodista Bruno Cortés señaló en su cuenta de la red social Twitter, que su colega fue asesinado con un arma blanca cuando estaba afuera de su domicilio particular. Hasta el momento autoridades no han confirmado ninguna de las dos versiones.

Al lugar arribaron autoridades policiacas de los distintos niveles de gobierno que acordonaron el área, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) trabajaban en la escena del crimen, realizando las investigaciones correspondientes.

Antes de fungir como comunicador, Castillo Osuna laboró como policía auxiliar en dicho municipio sonorense, pero contaba con más de 25 años de antigüedad en los medios de comunicación, cubriendo principalmente nota roja. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su indignación por la muerte del periodista.

"Condenamos el asesinato del periodista José Castillo Osuna, colaborador del periódico ‘Prioridad Máxima’, en Cajeme, #Sonora. Expresamos solidaridad con el gremio y sus familiares. Llamamos a las autoridades a investigar el delito de manera exhaustiva tomando en cuenta su labor", tuiteó la CNDH.

La organización Artículo 19 emitió una alerta para exigir al Gobierno de Sonora, así como a la Presidencia Municipal de Cajeme, cumplir con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, y particularmente, para el ejercicio de la libertad de expresión, debiendo generar condiciones idóneas para el desarrollo del ejercicio periodístico.

Asimismo, realizó un llamado urgente a la FGJE de Sonora y a la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales conocen de los hechos, a colaborar en la investigación de los mismos, además de que brinden medidas de protección a a la familia del periodista y realicen los actos de investigación correspondientes a sus funciones, para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Castillo Osuna es el segundo periodista hallado sin vida en menos de 24 horas, ya que la mañana del miércoles 10 de junio, fue encontrado el cadáver de la reportera Alma Angélica Aguilar Domínguez, quien laboraba en el Diario de Yaqui, junto al de una persona del sexo masculino, al interior de la habitación de un motel de Cajeme.

Según la Fiscalía General del Estado, ni la reportera de 45 años de edad, ni el hombre identificado como Jaime Gilberto "N", presentaban signos de violencia y los estudios realizados arrojaron que la causa de la muerte de ambos fue por intoxicación por monóxido de carbono, al supuestamente dejar encendido el vehículo en el estacionamiento del lugar.

El pasado 17 de mayo fue asesinado, Jorge Miguel Armenta Ávalos, dueño de Medios Obson, también en Cajeme, mientras salía de un restaurante con un policía local y un comandante, luego de haber solicitado protección de elementos de seguridad por presuntas amenazas en su contra.

Apenas la semana pasada hombres desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra el automóvil de Marco Antonio Duarte, director del medio digital Ciudad Obregón Sin Censura, quien estaba a punto de dormir en su domicilio particular, cuando escuchó la detonación.