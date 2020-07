Asesinatos de jÃ³venes en Irapuato es omisiÃ³n del Estado mexicano: Reinserta

Asesinatos de jóvenes en Irapuato es omisión del Estado mexicano: Reinserta

Son una muestra cruel y tangible del extremo de violencia generada por la delincuencia organizada, señala el organismo

Noroeste / Redacción

Los asesinatos de jóvenes en Irapuato, Guanajuato, por parte de la delincuencia organizada, son causados por la omisión del Estado Mexicano, señala la organizacipon ciudadana Reinserta.

"Son una muestra cruel y tangible del extremo de violencia generada por la delincuencia organizada".

Por ello, Reinserta reprueba el ataque cometido en Irapuato y reitera la urgente necesidad de articular y coordinar esfuerzos desde los tres niveles de gobierno, para salvaguardar a las y los jóvenes, y para atacar un problema que nos atañe a todas y todos como sociedad.

La mayoría de ellos ha tenido experiencias previas en anexos, en las que lejos de favorecer su desintoxicación, han incrementado su consumo y estado expuestos a vulneraciones y maltratos, tal como lo reflejan los testimonios Marcos, Paola y Jonathan.

"Pasé por varios anexos antes de caer en la grande; sólo me sirvieron para encontrar banda con quienes seguir consumiendo y delinquir. Mi familia me seguía anexando porque ya no sabía qué hacer conmigo, y creía que la próxima vez podía ser diferente"; "Mi mamá me anexó porque me metía piedra, pero ahí adentro fue mi peor pesadilla, uno de los encargados me violó y salí embarazada"; "Los anexos son puro negocio; les cobran a nuestras familias por tenernos ahí, pero al llegar nos quitaban nuestras cosas, no teníamos agua, dormíamos amontonados en el piso, llenos de chinches."

Estos lamentables hechos nos llevan a repensar las estrategias de seguridad pública que los gobernantes han implementado a lo largo de las últimas décadas y a subrayar el fracaso del Estado al momento de llevar a cabo dichas tácticas de manera efectiva y diligente.