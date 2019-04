Asesinos, ambiciosos, hÃ©roes... y ninguno inocente: los 10 grandes personajes de Juego de Tronos

Asesinos, ambiciosos, héroes... y ninguno inocente: los 10 grandes personajes de Juego de Tronos

La octava temporada de la serie, que se estrena el domingo 14, será la última oportunidad de encuentro entre los espectadores y los personajes más emblemáticos

Sinembargo.MX

10/04/2019 | 12:19 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ A lo largo de ocho años, los fanáticos de Juego de Tronos siguieron la historia de cada uno de los personajes de la saga. Padecieron la muerte de decenas de ellos como Robert Baratheon, Eddard Stark, Robb Stark, Lady Catelyn, Stanis Baratheon y los hermanos Tryrell.

Sin embargo, resistieron hasta el final para ver a sus favoritos sentarse en el Trono de Hierro.

A tan sólo unos días del estreno de la temporada final de la serie más exitosa de la televisión –cuyos capítulos de las ediciones anteriores fueron valuados entre 6 y 10 millones de dólares– sus seguidores continúan expectantes sobre el destino de sus personajes más emblemáticos.

En esta última temporada ninguno de ellos se encuentra a salvo. El Rey de la Noche logró atravesar la muralla que durante años protegió a los habitantes de Poniente (Westeros), ahora las probabilidades de que la muerte alcance a los personajes con los que se generó más simpatía y por aquellos por los que se sintió enemistad son altas.

A continuación, los diez personajes más significativos: aquellos que libraron las grandes batallas y aquellos que contienen los secretos que podrían liberar al reino de los temidos caminantes blancos.

LOS PERSONAJES FEMENINOS

En una entrevista ofrecida por George R.R. Martin al periódico El País en el año 2018, el escritor afirmó que no había una distinción de género entre sus personajes; sin embargo, sostuvo que 17 de los más grandes eran mujeres y “todas muy diferentes entre sí”.

Ya en el 2012, en entrevista para el mismo periódico, alegaba que sus personajes femeninos eran reconocidos por la audiencia como “los mejores que se han visto en los libros de fantasía o en la televisión”.

La mujeres de la serie se caracterizan por la fuerza y la voluntad, en algunas de ellas llegada después de padecer el maltrato e incluso la violación. Hechos que el mismo Martin, aseveró en cuestionario para la revista Time, responden al modo en el que se hacían las guerras en la época medieval.

1. DAENERYS TARGARYEN

(Emilia Clarke)

El personaje cautivó a los seguidores de Juego de Tronos por sus virtudes en la guerra y la empatía con los pueblos vulnerables. Es la hija de Aerys II Targaryen “El rey loco”. Hermana de Visrys Targaryen y sobrina de Raegar Targaryen, quien es el verdadero padre de Jon Snow.

Daenerys conocida como “la Madre de los Dragones” comenzó su camino hacia el Trono de Hierro logrando la libertad de los habitantes de las ciudades de la Bahía de Esclavos (Astapor, Yunkai y Meeren). En los territorios de Essos sumó diferentes fuerzas a su ejército, entre éstas la del grupo de los Inmaculados y la de los Segundos Hijos, así como la de sus consejeros fugitivos de Desembarco del Rey (Kings Landing): Jorah Mormont, Sr. Varys y Tyrion Lanniester. A lo largo de su recorrido por el territorio del Poniente estableció alianzas con las Serpientes de Arena, Olenna Tyrell y su ejército de Alto Jardín, y a Jon Snow, su amante y acompañante en el camino hacia Invernalia.

La Khalessi libró batallas contra los Grandes Amos de Meeren y los Hijos de la Harpía, el grupo de los Dothraki y la reina Cersei Lannister, con quien mantiene una tregua para poder combatir en la Gran Guerra y así derrotar a los caminantes blancos.

“La madre de los dragones” se transformó con el avance de las temporadas..

2. SANSA STARK

(Sophie Turner)

Es la gobernante actual de Invernalia (Winterfell) y la hija mayor de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully, hermana de Robb, Arya, Bran y Rickon Stark. Este personaje se caracterizaba por su ingenuidad y su fe en las historias de los grandes castillos, príncipes y princesas. Soñaba con convertirse en la reina sucesora de Cersei Lannister y en casarse con el príncipe Joffrey, el asesino de su padre.

Durante las primeras temporadas, la joven permaneció cautiva en Desembarco del Rey, donde contrajo matrimonio con Tyrion Lannister y estableció una relación de confianza con Petyr Baelish. Este último creó las condiciones para que escapara al Valle de Arryn, bajo su protección la convenció de volver a Invernalia para contraer matrimonio con Ramsey Bolton, hijo del asesino de su hermano Robb y torturador de Theon Greyjoy. Cansada de las violaciones de su marido logró escapar -con la ayuda de Theon- para reencontrarse con su hermano Jon.

Apoyada por Brienne of Tarth llegó al Castillo Negro y junto a Jon planeó recuperar Invernalia. Convertida en la gobernante de este territorio volvió a encontrarse con sus hermanos Ayra y Bran.

Este personaje se caracterizaba por su ingenuidad y su fe en las historias de los grandes castillos, príncipes y princesas.

3. AYRA STARK

(Maisie Williams)

Es la hija más joven y más cercana a Ned Stark. Desde su infancia en Invernalia demostró interés por las armas y la batalla, una cualidad que su padre no aprobaba, pero que alentaba por la gran empatía que le provocaba su carácter.

La muerte de Ned Stark forjó el carácter de este personaje, que luego de tal acontecimiento huyó de Desembarco del Rey vestida como un varón. Atravesó los reinos de Poniente para poder reencontrarse con algún miembro de su familia, sin embargo, durante su caminata solo se encontró con los escenarios de muerte de su hermano, su madre y su tía. Estos sucesos la obligaron a cambiar de plan y de destino. Ayra fue entrenada como un hombre sin rostro en la Casa de los Blancos y Negros en Bravos, y finalmente adquirió nuevas habilidades “mágicas” de las que se sirvió para vengar a su familia.

Asesinó a Walder Frey, el autor de la “Boda Roja” en la que fallece su madre y hermano, y a los hijos de esta casa.

Después de una larga caminata a través de la cual se enteró de los últimos sucesos, Ayra decidió volver a Invernalia a reencontrarse con su hermana Sansa, a quien considera culpable de la muerte de su padre. Luego de varios momentos tensos, sembrados por Baelish, las hermanas lograron establecer una alianza cuando la Lady de Invernalia castigó a su viejo amigo por sus engaños.

Maise Williams declaró que uno de los momentos decisivos para su personaje es la muerte de su padre Nedd Stark.

4. CERSEI LANNISTER

(Lena Headey)

Es la reina actual de los Siete Reinos, se caracteriza por su carácter fuerte y malicioso. Es la viuda de Roberth Baratheon y amante de su hermano Jamie Lannister con quien tuvo tres hijos: Joffrey, Myrcella y Tommen, todos muertos por una supuesta maldición producto del incesto.

Cersei siempre estuvo detrás de las decisiones que sus hijos, en particular del rey Tommen, un joven de carácter débil. Después de la muerte de sus herederos, a quienes amaba profundamente, y de la humillación a la que la sometió la Fe Militante (un grupo de fanáticos religiosos que la misma Reina había armado), Cersei se convirtió en la primer mujer autoproclamada reina.

Su comportamiento a través de la saga la volvió la enemiga común de diferentes casas, entre ellas: los Tryrell, los Stark y los Targaryen. Su reino fue amenazado por Daenerys y de no ser por el aviso del avance de los caminantes blancos, hubiera sido derrotada en la última batalla. En la séptima temporada Cersie se encontraba embarazada y en la planeación de una nueva estrategia para traicionar la alianza con Snow y Targaryen.

Cersei se convirtió en la primera mujer autoproclamada reina.

PERSONAJES REALES

A la llegada de los libros de Martin a la televisión se produjeron transformaciones que obligaron a sus creadores a desaparecer de la historia a los menos relevantes y a aquellos por lo que la obra no sufrió grandes transformaciones. Sin embargo, aquellos que se quedaron responden a la forma fiel de su creador.

En palabras del mismo son personajes “reales, capaces de odiar, de amar, de cometer equivocaciones, realizar acciones loables y actos terribles”, sostuvo en entrevista para El País.

5. JON SNOW

(Kit Harington)

El personaje que apareció en la serie como el hijo bastardo de Eddard Stark es el Rey actual del Norte, heredero legítimo del Trono del Hierro y amante de Daynerys Targaryen.

Jon fue educado como un noble y como hermano de los Stark; sin embargo, el rencor que sentía Lady Cathelyn por él lo llevó a unirse al juramento de la Guardia de la Noche: los protectores del muro, de la invasión de los salvajes y de los caminantes blancos. Como parte de la Guardia participó en la Batalla del Castigo Negro y el triunfo lo convirtió en Lord Comandante. Como líder de la agrupación, Jon decidió permitir el paso de los salvajes a Poniente exigiéndoles lealtad para las siguientes batallas. Por esta decisión fue asesinado por sus compañeros de la Guardia y posteriormente resucitado por Lady Melisandre, la sacerdotisa roja que servía a Stanis Baratheon.

Jon recuperó el norte para los Stark peleando contra Ramsey Bolton y fue declarado Rey por su valentía en la batalla. Preocupado por la amenaza de los caminantes blancos, Jon estableció una alianza con Daenerys Targaryen, aun sin reconocerla como reina.

Un estudio realizado por un usuario de IMBD registró que Jon Snow y Twyn Lannister son los personajes con más apariciones en la serie.

6. TYRON LANNISTER

(Peter Dinklange)

Es el hijo menor de Twyn Lannister y el hermano más pequeño de Jaime y Cersei Lannister y hermano de la Reina de la dragones. El desprecio de su padre y de su hermana lo obligó a prepararse y convertirse en uno de los personajes más ingeniosos de la historia.

“El enano” fue fiel a su familia incluso cuando Lady Catelyn lo llevó a juicio por el supuesto intento de asesinato de su hijo Bran Stark. No obstante, su lealtad no fue correspondida cuando se le acusó injustamente del homicidio del Rey Joffrey. Su triunfo y comando en la batalla de Aguas Negras, que impidió la entrada a Desembarco del Rey a Stannis Baratheon, no importó cuando se le sentenció a muerte.

La traición de su amante Shae, testigo del juicio en su contra, lo orilló a asesinar a su padre Twyn y a escapar con ayuda de Lord Varys hacia las tierras de Essos. En el otro lado del océano fue secuestrado por Jorah Mormont que lo presentó como un regalo a la Reina de los dragones. Con su habilidad para la negociación y para tratar los asuntos con los amos de Meeren ganó su nombramiento actual, que lo enemista con sus hermanos en Poniente.

George Martin señaló en algunas entrevistas que uno de sus personajes favoritos es “El enano”.

7. JAIME LANNISTER

(Nikolaj Coster-Waldau)

Era el heredero del Reino de la Roca (Casterly Rock), título al que renunció al convertirse en el líder de la Guardia Dorada, el grupo de protección del Rey. Este personaje se presentó al principio de la saga como “El mata reyes”, es decir, como el asesino de Aerys II Targaryen.

Durante una de las primeras batallas de los Lannister contra los Stark, Jamie fue tomado prisionero por Robb Stark como una advertencia de los norteños hacia los Lannister. El aprecio que le tenía su padre lo llevó a acelerar la guerra para garantizar la seguridad de su hijo, sin embargo, antes de que éste pudiera encontrarlo fue liberado por Lady Catelyn. Este gesto se convirtió en el detonante de las tensiones del ejército de los Stark que cayó por la traición de uno de sus integrantes.

A su regreso a Desembarco del Rey fue el soldado más leal al apellido Lannister y a su hermana Cersei, a quien sirvió como amante y como comandante de sus tropas hasta que ella decidió conspirar para romper la tregua que estableció con la Casa Targaryen y la Casa Stark. Finalmente abandonó su armadura Lannister para combatir al ejército de los caminantes blancos al norte de la muralla.

El aprecio que le tenía su padre lo llevó a acelerar la guerra para garantizar la seguridad de su hijo.

8. SAMWELL TARLY

(John Brandley)

Es el amigo más cercano de Jon Snow y el hijo de mayor de Lord Randyll Tarly, quien lo obligó a unirse a la Guardia de la Noche como una amenaza por la supuesta deshonra que su poca habilidad en las armas traía a su casa. En su última aparición en la serie caminaba hacia Invernalia para compartir con Jon los descubrimientos que podrían acabar con el ejército de los muertos.

El personaje de Sam no es guerrero, sin embargo, su coraje lo convirtió en el único hombre que ha logrado asesinar a un caminante blanco con ayuda de un arma de “vidriodragón”, el material fue descubierto por él mismo en una expedición que realizó al norte de la muralla junto a otros integrantes de la Guardia Nocturna.

Sam caminó a Antigua para convertirse en Maestre de la Ciudadela. Durante su estancia en esta ciudad descubrió que existía una montaña de vidriodragón en Dragonstone, las tierra que ocupa Daeynerys. Esto fue lo que dio origen al acercamiento entre Jon y la mamá de los dragones.

En su última aparición en la serie caminaba hacia Invernalia para compartir con Jon los descubrimientos que podrían acabar con el ejército de los muertos.

En la historia de Martin, la realidad se mezcló con la fantasía para crear experiencias ilusorias, enormes bestias como dragones y gigantes y personajes con capacidades paranormales. Los Niños del Bosque, los caminantes blancos y el Rey de la Noche son una muestra de la fuerza que tiene la magia en esta historia.

9. BRAN STARK

(Issac Hempstead- Wright)

Cuando era un niño fue empujado por Jammie Lannister desde una vieja torre en Invernalia. El niño descubrió las relaciones incestuosas que sostenían los hermanos. El desafortunado acontecimiento lo dejó incapacitado, sin embargo, al paso del tiempo desarrolló habilidades como warp (un ser capaz de entrar en el cuerpo de otros animales) y actualmente es el Cuervo de Tres Ojos.

Bran se convirtió en Lord de Invernalia cuando su hermano Robb fue a la guerra, pero dejó de serlo cuando los soldados de la Isla de Hierro, comandados por Theon Greyjoy, ocuparon el territorio. Fue entonces cuando emprendió una caminata hacia el norte de la muralla en busca de los Hijos del Bosque. Al llegar al árbol del Cuervo de los Tres Ojos, Bran fue entrenado para mejorar sus habilidades como warp incluyendo las visiones que tiene hacer sobre el pasado y el futuro.

El personaje de Brandon Stark revela a los espectadores aquellas partes de la historia que son desconocidas para los personajes, incluida la línea de consanguineidad entre Daynerys y Jon Snow y los movimientos de los caminantes blancos.

El niño descubrió las relaciones incestuosas que sostenían los hermanos.

10.EL REY DE LA NOCHE

(Vladimir Furdik)

La mayor amenaza del reino de Poniente se encuentra personificada en este ser. Es el líder supremo de los caminantes blancos y el primero en todo la historia, existió desde la edad de los Niños del Bosque y de los Primeros Hombres.

Antes de convertirse en este espectro fue un Primer Hombre capturado por los Niños del Bosque. Uno de ellos se encargó de convertirlo empujando una daga de vidriodragón en su pecho. Los caminantes blancos también fueron una invención de los Niños que buscaban defender Poniente de la invasión de los primeros Hombres que los asesinaban y cortaban los árboles sagrados.

En el último capítulo de la séptima entrega, el Rey de la Noche junto a los caminantes blancos logró atravesar la muralla que divide a las sombras del territorio de Poniente. Acompañado de un dragón converso que le pertenecía a Dayneys amenaza con terminar con la vida de los siete reinos.

El Rey de la Noche y su ejército de Caminantes Blancos son la mayor amenaza de todos los personajes esta temporada 8.