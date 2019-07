Así luciría Idris Elba como mensajero de los Mares, el Rey Tritón en el live action de La Sirenita

Idris Elba no se encuentra en negociaciones con la casa del ratón para formar parte de la película sobre La Sirenita. Sin embargo, usar su imagen para crear este fan art ha hecho las fantasías de los seguidores realidad, algunos incluso bromeando y hasta suspirando por la corona del nuevo Tritón

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo) .- Los remakes de acción real que prepara Disney han sido objeto de controversia durante las últimas semanas por diferentes motivos. El último ha sido La Sirenita, filme que tendrá a Halle Bailey como la nueva Ariel. Con parte del elenco confirmado, queda una gran pregunta en el aire: ¿quién será el Rey Tritón? Entre las quinielas, o más bien deseos del fandom, hay un nombre propio: el solicitado Idris Elba.

Una vez más, el talento y la buena mano de BossLogic han hecho magia para la fantasía y deleite de los más curiosos. En la ilustración, Idris Elba aparece caracterizado con una armadura marina, largas barbas y pelo blanco, además del clásico tridente del Dios y mensajero de los Mares.

Con Jacob Tremblay, Awkwafina y Melissa McCarthy confirmados para el remake del clásico Disney, el artista ha dado un paso más. No sólo ha caracterizado al villano de Hobbs and Shaw, si no que también ha creado su propia revisión de Missy Elliot como Úrsula, o de la propia Ariel con resultados muy interesantes.

Idris Elba no se encuentra en negociaciones con la casa del ratón para formar parte de la película sobre La Sirenita. Sin embargo, usar su imagen para crear este fan art ha hecho las fantasías de los seguidores realidad, algunos incluso bromeando y hasta suspirando por la corona del “nuevo” Tritón.

Dude se imaginan que en una de esas Idris Elba sea Tritón? pic.twitter.com/ltQv6OH3cp — Shika! 💖💛💙 (@HeyShika) 3 de julio de 2019

La película, dirigida por Rob Marshall, incorporará las canciones originales del éxito de animación de 1989, así como nuevos temas del compositor Alan Menken, y el creador de “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda.

El filme original de 1989 seguía a la princesa y sirena Ariel, enamorada de un príncipe humano en tierra. El papel marca el debut cinematográfico de Bailey, miembro del grupo musical Chloe x Halle junto con su hermana Chloe desde 2015.

La producción de La Sirenita comenzará a principios de 2020, y por el momento no tiene fecha de estreno.