Así sería la voz de Frida Kahlo, grabada leyendo un texto dedicado a Diego Rivera

Las palabras que presuntamente pertenecen a la pintora Frida Kahlo fueron grabadas en 1953 ó 1954, según el director de la Fonoteca, Pável Granados

13/06/2019 | 11:27 AM

Muy poca gente la conocía hasta ahora, pero la Fonoteca Nacional de México dio a conocer este miércoles la primera grabación de lo que podría ser la voz de Frida Kahlo, un ícono del arte mexicano del Siglo XX, de acuerdo con el sitio de noticias Infobae.com.

Se trataría de una intervención de Kahlo durante la realización de un perfil radiofónico sobre su esposo, el muralista Diego Rivera, en un "programa piloto" dirigido por el célebre locutor mexicano Álvaro Gálvez y Fuentes, más conocido como "El Bachiller".

La intervención de la artista se habría basado en la lectura de un texto escrito por ella en 1949, denominado "Retrato de Diego", en el que describía a su marido. Las palabras de Frida fueron grabadas en 1953 ó 1954, según el director de la Fonoteca, Pável Granados, quien describió que durante esa intervención se distingue una voz marcada por su dulzura e indiscutible belleza.

En este fragmento, correspondiente a un piloto para un programa de radio, producido y conducido por Álvaro Gálvez y Fuentes, se escucha “Retrato de Diego”, escrito por Frida Kahlo y probablemente leído por ella misma. #FridaKahlo pic.twitter.com/Bo4UoETjO3 — Fonoteca Nacional (@Fonoteca) 13 de junio de 2019

De acuerdo con los cálculos de los especialistas, el "programa piloto" se grabó hacia 1955, después de la muerte de Frida, en 1954, y antes del fallecimiento de Rivera, en 1957.

Entre las evidencias que permiten afirmar que es la voz de Kahlo se encuentra la aseveración del locutor tras la intervención de la artista. El periodista asegura que quien acaba de hablar era la creadora mexicana.

Además, se han realizado estudios sobre esta voz y se ha descartado que sea la de una locutora profesional, debido a las pausas de respiración que tomaría la protagonista y a que en varias ocasiones se observa una tendencia al "ceceo".

"Esta intervención no está grabada en un estudio, sino en el exterior, con un grabador portátil", confirmó el director de la Fonoteca.

El mencionado registro se habría conseguido el pasado mes de enero, momento en que Granados viajó a Huamantla, Tlaxcala, donde se encontró con un locutor de W Radio que aseguraba contar con una grabación de Diego Rivera cantando.

Fue tras revisar estos registros sonoros cuando se observó que existía una posible intervención de Kahlo.

Justo en este momento comenzaron los estudios del material.

Además de los análisis pertinentes, también se preguntó a diversas personas que conocieron a Frida, entre ellas Guadalupe Rivera, hija de Diego, quien confirmó que esa era la voz de la artista. Sin embargo, Esteban Volkov, nieto de León Trosky, expresó dudas al respecto.

Pero, al mismo tiempo, los investigadores indicaron que es muy complicado recordar una voz después de más de 60 años sin escucharla.

Sobre todo si no es el tono usado habitualmente durante la conversación, como es el caso, ya que Kahlo durante la locución hallada se encontraba declamando un texto.

De todas formas, y para conseguir una confirmación plena, se hizo pública esta grabación para que pueda ser sometida al estudio de otros investigadores.

Por ello, las investigaciones continúan en curso. Hasta ahora "las voces más buscadas en la Fonoteca Nacional son las de Miguel Hidalgo, prócer de la Independencia mexicana, y la de Frida Kahlo", aseguró Pável Granados.

De Hidalgo no hay posibilidad de conseguir registros, ya que se trata de una personalidad que murió en 1811 y las primeras grabaciones de sonido no llegaron hasta mediados del siglo XIX. No es el caso de la voz de Kahlo, que ya se podría escuchar tras el hallazgo presentado este miércoles.

Eso sí, con la cautela mostrada este miércoles por autoridades y expertos.