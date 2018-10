Asia Argento cuenta su verdad sobre acusaciones de abuso

La actriz italiana realizó su primera aparición pública y recordó lo que pasó con Jimmy Bennett, quien la acusó de violarlo cuando era un menor de edad

Noroeste / Redacción

En su primera aparición pública desde que fue acusada de violación por el cantante estadunidense Jimmy Bennett, la actriz italiana Asia Argento aseguró que fue él quien la atacó sexualmente en un hotel de California en mayo de 2013, según publicó El Universal en internet.

“Jimmy subió solo a mi habitación, incluso se equivocó de ascensor. Lo recordaba como un niño y en cambio vi ante mí a un hombre”, afirmó la actriz en una entrevista emitida la noche del domingo por el programa “Non é l’Arena”, de la televisora italiana La7.

Dijo que en ese encuentro, ocurrido casi 10 años después de que se vieran por última vez -cuando ambos participaron en una película-, ella le tomó el rostro con las manos para contemplarlo de cerca en lo que era un gesto maternal, mientras él, con “las hormonas enloquecidas”, comenzó a besarla y tocarla.

“Me saltó encima, me desnudó, me tiró sobre la cama atravesada y tuvo sexo conmigo. Fue una relación no protegida que habrá durado cuando mucho dos minutos. Yo estaba fría, paralizada, no disfruté. Esta es mi verdad”, declaró.

Argento aseguró que en ese entonces ella, que tenía 37 años de edad, no sabía que él tenía 17 años.

Me dijo que quería que viera un libreto, pero ese libreto nunca lo llevó y después me confesó que yo era su sueño erótico desde que era niño”, añadió.

Argento, una de las principales figuras del movimiento “MeToo” contra los abusos sexuales y quien acusó al productor estadunidense Harvey Weinstein de haberla violado, confirmó que Bennett pretendía que le pagara tres millones y medio de dólares de indemnización.

“No hay peor insulto”, dijo la actriz y reconoció que se ha sentido lastimada porque a raíz del escándalo la han llamado prostituta y pederasta.

“No sé como estoy todavía de pie. Tengo hijos y esta es una acusación que no deseo a nadie, pero ellos (sus hijos) están orgullosos de mí”, enfatizó.

Confirmó querer regresar como jueza a la versión italiana del programa televisivo X Factor, del que fue expulsada cuando en agosto pasado salieron a la luz las acusaciones en su contra.

No obstante, reconoció que pagó a Bennett 250 mil dólares, “porque me daba lástima pues en el fondo es un alma perdida” y bajo insistencia de su ex pareja, el chef estadunidense Anthony Bourdain, quien se quitó la vida en junio pasado.

“No creo que alguien tan sabio e inteligente se haya quitado la vida por mis fotos (con otro hombre), le había dicho que me estaba viendo con otro, pero me siento en culpa por no haber comprendido su dolor”, afirmó.