Asistentes a la Comic-Con comparten detalles del primer avance de la cinta sobre Black Widow

La cinta llegará a los cines el 1 de mayo de 2020, pero desde ya genera expectación

Sinembargo.MX

30/07/2019 | 11:12 AM

MADRID (SinEmbargo).– Desvelados los primeros proyectos que formarán la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, los seguidores cuentan los días para el primer estreno, la película en solitario de Viuda Negra (Black Widow), de acuerdo con Europa Press.

El filme de Cate Shortland todavía no ha estrenado tráiler oficial, pero algunos asistentes a la Comic-Con sí disfrutaron de una selección con las primeras imágenes, subidas a las redes sociales por algunos de los presentes más impacientes.

Uno de los asistentes grabó, a pesar de las medidas de Marvel para evitar filtraciones, el sonido de la pieza emitida en el Hall H. Algunos medios estadounidenses han transcrito parte de lo que podría ser el primer (y futuro) tráiler de Viuda Negra (Black Widow).

El video empezaría con imágenes de la heroína en anteriores filmes de los Vengadores, a modo de salto temporal: “Antes no tenía nada, ahora tengo este trabajo. Esta familia. Estaba mejor gracias a ello. Pero he cometido errores. No puedo volver”.

Tras el clásico logo de Marvel Studios, aparece la palabra “Budapest” en blanco sobre un fondo negro. A continuación, habría un breve diálogo y algunas escenas de acción sin detallar. Después, Natasha Romanoff confirma la presencia de Yelena Belova, preguntando directamente al personaje de Florence Pugh: “Tuviste que venir a Budapest, ¿no es así?”.

Instantes más tarde, el público reacciona a las últimas secuencias con una clamorosa ovación. Los rumores apuntan a la más que probable escena de lucha entre Viuda Negra y Taskmaster, el nuevo villano de la película.

Black Widow tendrá lugar tras la disolución de los Vengadores, y narrará los orígenes de Natasha Romanoff, en la que será la despedida del personaje tras su sacrificio en Endgame.

Viuda Negra (Black Widow) llegará a los cines el 1 de mayo de 2020.