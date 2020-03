AsociaciÃ³n PequeÃ±os Guerreros, Grandes Batallas se suman al combate contra el cÃ¡ncer

Asociación Pequeños Guerreros, Grandes Batallas se suman al combate contra el cáncer

Integrantes de esta agrupación apoyan a los que enfrentan a esa enfermedad

Alma Soto

MAZATLÁN._ Las dos perdieron la batalla. Sus hijos no pudieron vencer al cáncer. Pero no se dejaron perder la guerra y persisten en la lucha, ahora apoyando a los que enfrentan a esa enfermedad, todo a través de la Asociación Pequeños Guerreros, Grandes Batallas.

Ellas son Angélica María Osuna Rojas y Gabriela Martínez Patiño, quienes de manera incansable recorren el estado, si es necesario, para hacer llegar los apoyos.

“Es la lección que nos dejaron nuestros niños, ellos ya no están, pero seguimos luchando y apoyando a los niños y sus familias, con mucho cariño y mucho amor porque en estas etapas todo es muy difícil, la enfermedad la tienen ellos, pero toda la familia para este proceso tan duro y doloroso, entonces ¿qué nos queda? Solo apoyar”, declaró Martínez Patiño.

Y ese apoyo se da en forma de pañales, medicamentos, donaciones de sangre, todo lo que puedan requerir.

Explicó que siempre hay gente buena que quiere aportar, por ello constantemente publican sus necesidades en la página Pequeños Guerreros Grandes Batallas, y así reciben los apoyos que después entregan a quienes lo requieren.

Pero, dijo Osuna Rojas, si alguien quiere hacer sus donaciones personalmente a alguno de los niños, puede hacerlo, se les avisa para que los reciban porque no siempre están en condiciones de que los visiten.

En otro sentido, Osuna Rojas y Martínez Patiño lamentaron que el gobierno, en todos sus niveles, no hagan lo suficiente para que los niños estén lo mejor atendidos que sea posible dada su enfermendad.

“Se ha estado necesitando mucho medicamento, a veces nos da tristeza saber que el gobierno no apoya al 100, ahí es cuando entra la asociación y tratamos de conseguir el medicamente, hace días compramos Paracetamol IV, pues el tratamiento les provoca mucha fiebre y en el Pediátrico o el Seguro Social no lo tienen siempre, hemos estado comprando y mandándoselos al hospital para que no sufran, las pastillas no hacen el mismo efecto”, declaró Martínez Patiño.

Osuna Rojas dijo que también se acercan a otras asociaciones como la Fundación Lety Coppel, que ya tiene contacto con los laboratorios para que los recomienden y les vendan directamente, lo que les sale más barato y rápido.

¿QUIERE APORTAR?

La Asociación Civil Pequeños Guerreros Grandes Batallas tiene necesidades todos los días, por ello agradecen cualquier apoyo, material o como voluntarios.

Por ello invitan a comunicarse en mensajes privados a través de la Página de Facebook Pequeños Guerreros Grandes Batallas y les contestan desde Mazatlán, Culiacán o Los Mochis, la distancia más cercana al apoyo.

Se les brindará información de la cuenta bancaria, si lo que quieren es hacer una aportación económica.

Reciben desde gel antibacterial, pañales, Tempra, Paracetamol, tollas húmedas, cubrebocas, todo es bienvenido.