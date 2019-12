Asociaciones gremiales y organismos civiles exhortan a diputados aprobar Ley de Obras

Sílber Meza Camacho dice que se busca que disminuya las posibilidades de cometer actos de corrupción

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Un grupo de representantes de asociaciones gremiales y organismos civiles convocaron a los diputados del Congreso del Estado a terminar de dictaminar y subir al pleno para análisis y aprobación la iniciativa de Ley de Obra Pública que ellos mismos ayudaron a construir.

El anuncio lo hicieron en el patio del Congreso, ante diferentes medios de comunicación destacaron que la esencia de esta es la transparencia y el beneficio a la población con la mejora en la calidad de las obras.

“Junto con constructores, transportistas y diversas organizaciones civiles, hemos trabajando en el tema de una iniciativa de Ley de Obra Pública que disminuya las posibilidades de cometer actos de corrupción, que abone a la transparencia, en donde se pueda tener una ley confiable, para que no haya moches, para que no haya dados cargados para algunos contratistas, que no haya contratistas favoritos”, dijo Sílber Meza Camacho, director de Iniciativa Sinaloa.

“Esta iniciativa ya cumplió un año de haber sido presentada, pero los trabajos comenzaron hace casi dos años, porque fue un trabajo inédito, en donde en esfuerzo de parlamento abierto, donde el Congreso del Estado, la Comisión de Obra, tuvo un muy buen papel, abriendo el proceso de participación ciudadana, un proceso que trabajamos durante muchos meses, es algo inédito, logramos ponernos de acuerdo en una propuesta de ley”.

Meza Camacho recordó que la iniciativa se presentó desde hace un año.

“Creemos que ya existe una especie de predictamen en la condición de obras y nosotros esperamos que esta iniciativa, que este dictamen, ya se apruebe y que ya pase al pleno para que sea votada por los diputados y que sea votada a favor”, expresó.

El director de Iniciativa Sinaloa destacó que con esta iniciativa, se buscará que los testigos sociales vuelvan a tener un papel importante en la revisión de la obra pública y que se transparente la contratación por administración directa.

Efraín Arreola Ramírez, presidente AMIC de la zona sur de Sinaloa, señaló que es importante que se armonicen los procedimientos de licitación, se transparenten y que haya una mayor participación ciudadana, además de que se hagan obras con mayor calidad para la ciudadanía.

“Ahorita en los tiempos se habla mucho de transparencia y no nada más hay que hablar, sino hacerlo y esta ley está dirigida a eso”, señaló.

“Ya estamos caminando, esperamos que pronto ya lo saque del horno y ya la ponga a disposición de la Comisión de Puntos Constitucionales para que estos a su vez la pasen al pleno”.

Arreola Ramírez recordó que al Congreso llegaron siete propuestas de un aproximado de 15 organizaciones sociales, por lo que hubo un trabajo arduo para poder sacar una sola iniciativa.

“... tratamos de sacar lo más completo posible, y de beneficio para la sociedad y transparentar todos los eventos que llevan a cabo la obra pública, desde programación, proyecto, convocatoria y ejecución de las obras”.

José Cipriano Serrano, vicepresidente nacional de la AMIC, dijo que básicamente lo que está buscando esta iniciativa es que haya equilibrios entre gobierno y la sociedad.

“Ahorita sabemos que ya se cuenta con las condiciones para que esta ley se dictamine y se suba al pleno, ese es el principal llamado que queremos hacer, y el seguimiento al proyecto que iniciamos, a que llevemos hasta el punto, que podamos sacar adelante y que se logre el beneficio de una reforma de ley”, dijo.