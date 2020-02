Aspira Arreola Montoya a presidencia del PRI en MazatlÃ¡n

Aspira Arreola Montoya a presidencia del PRI en Mazatlán

Belizario Reyes

Con 20 años de militancia, José Luis Arreola Montoya, manifestó públicamente sus aspiraciones a la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, para el periodo 2020-2023.

"Su servidor, que tiene 20 años militando dentro del PRI, donde el instituto político me ha dado la oportunidad de crecer, de madurar como profesionista, como persona, yo levanto la mano desde ahorita para buscar la presidencia del Partido Revolucionario Institucional aquí en Mazatlán", expresó Arreola Montoya hoy por la mañana, en conferencia de prensa.

"Y vamos a esperar la convocatoria, vamos a esperar qué dice el Comité Directivo Estatal, yo ya se lo externé a Jesús Valdez (el presidente del PRI en el estado), yo ya le dije qué quiero. Hace cuatro años y medio busqué la presidencia del partido pero nos pararon, nos dijeron que no era el tiempo, pero yo creo que en este tiempo ya son otros tiempos, es otra coyuntura".

Recordó que en los últimos 23 días quien ocupaba la presidencia de manera interina del PRI en Mazatlán, Christopher Gutiérrez Núñez, dejó dicha dirigencia para ocupar un cargo en el Gobierno del estado en el sur de Sinaloa (Jefe de Recaudación en Mazatlán) y quien era secretaria general, Guadalupe Delgadillo, asumió dicha presidencia para finalizar la administración de la que tiene entendido concluirá en marzo próximo.

También dijo que el presidente del PRI en la entidad declaró en estos días que se renovarán los 18 comités municipales en la entidad y ya emitió la convocatoria para cinco municipios en el sur del estado y para Salvador Alvarado, pero aún no para Mazatlán.

Añadió que para que haya convocatoria el dirigente estatal en este mes tendrá que llamar a Consejo Político para determinar el método de elección que puede ser a través del Consejo Político, abierto a las bases o por medio de votación de asamblea de delegados.

"Viene mucho trabajo para el PRI, para todos los partidos, las elecciones están casi a la vuelta de la esquina y el PRI tiene que poner gente dentro de los comités municipales y secretarios generales, gente que reúna el perfil, nuestro partido tiene amplias posibilidades de retener la gubernatura, y para retener la gubernatura mencionaré dos, tres factores de muchos que hay, uno: el trabajo del Gobernador saliente es muy importante", continuó.

"El Gobernador Quirino Ordaz sigue manteniéndose en el top cinco de los mejores gobernadores, para retener una gubernatura necesitamos poner gente en los partidos, que reúna el perfil, y tres, fortalecer nuestra estructura para el día de mañana tener fuertes a nuestros candidatos".

Entre otros puntos, expresó que en el PRI de Mazatlán quien vaya a ser presidenta o presidente del Comité Directivo Municipal tendrá que hacer un trabajo primero desde sus instalaciones, porque actualmente no son gratas, no tienen un buen ambiente de trabajo; además tiene que haber una reingeniería a fondo en cada uno de los departamentos del mismo por lo que tiene que haber cambios en Gestión Social, en Elecciones, en Jurídico, en Organización, entre otros.

"Yo desconozco hasta ahora por qué los sectores del PRI no están funcionando... y es una crítica constructiva la que hago, tenemos un partido desarticulado a nivel municipal, no funciona la CNOP, no funciona el Movimiento Territorial, no funciona tampoco el OMPRI; estamos en una situación difícil más no imposible", recalcó.

"¿Por qué está el partido de esa manera?, porque la militancia, la estructura, debido a tanta imposición, debido a las decisiones cupulares, debido a las decisiones centralistas no se acercan al partido, no van al partido por ese tipo de decisiones que en los últimos 10 años ha aceptado el partido".

Entre otros puntos, dijo que en su momento que se emita la convocatoria dará a conocer quién integra su fórmula a la secretaría general y que es una dirigente de colonias.