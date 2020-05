Astrid Kirchherr, la mujer que tomó las primeras y más impactantes Fotos de The Beatles

Ciudad de México (SinEmbargo).– Astrid Kirchherr fue una reconocida fotógrafa alemana, conocida también como “la novia de los Beatles”, cobró notoriedad en 1960 luego de tomar las primeras imágenes en blanco y negro de la banda británica, cuando la integraban cinco miembros: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Pete Best y Stuart Sutcliffe, quien se convirtió en el novio de la alemana.

Ella dejó un impacto perdurable en el estilo visual del cuarto de Liverpool, pues fue Kirchherr quien convenció a su novio de cortarse el flequillo sobre la frente. Ese sería la señal de identidad de la banda, que adoptó el modelo de peinado.

La alemana fue la encargada de hacer la primera foto de la que se tiene constancia con el entonces quinteto. Capturó con su cámara el rodaje de A Hard Day´s Night como un encargo para la revista alemana Stern. También fue la encargada de realizar la cubierta de su álbum “Wonderwall Music”, en 1969

Kirchherr había soñado con fotografiar a hombres “carismáticos” y encontró a sus modelos ideales con los Beatles, especialmente su bajista en ese entonces, Stuart Sutcliffe, quien también era un pintor talentoso. Se enamoraron rápidamente, a pesar de que ella hablaba poco inglés y él poco alemán.

Astrid Kirchherr took the 1st photo of the Beatles as a group in 1960. She also cut their hair into the “moptop”, a style inspired by an ex-boyfriend.

Astrid lived alone in Hamburg. She passed away Wednesday from “a short, serious illness”

a week before her birthday💔#RIPAstrid pic.twitter.com/6wtyKNYcGz