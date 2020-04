Astros donan pizzas a los bomberos de Houston

HOUSTON._ La Fundación de los Astros se ocupó de que 470 pizzas de Papa Johns fueran repartidas entre los 94 departamentos de bomberos de la ciudad de Houston esta semana, anunció el equipo.

“Proveer el almuerzo es una pequeña manera en la que podemos darle las gracias a todo el personal de primeros auxilios de nuestra ciudad”, dijo Jim Crane, propietario de los Astros, en un comunicado. “Son nuestros héroes anónimos. Queremos demostrarles lo mucho que valoramos sus labores. Papa John’s es un viejo socio de los Astros y estaban felices de apoyarnos en esta iniciativa”.

Marty Lancton, presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales de Houston, expresó su agradecimiento en un comunicado.

“Llevar pizzas a cada estación de bomberos de la ciudad es un acto valorado por los 4 mil hombres y mujeres de nuestros departamentos”, Lancton. “Damos las gracias por los buenos aportes a la comunidad y por otro gran momento de esta larga amistad entre los Astros y los bomberos de Houston”.

