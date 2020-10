Astros evita la eliminación por tercer día consecutivo al vencer a Rays

SAN DIEGO._ George Springer y José Altuve aportaron los batazos cruciales para un ataque de cuatro carreras en el quinto inning, y los Astros de Houston derrotaron el viernes 7-4 a los Rays de Tampa Bay, para evitar la eliminación por tercera noche consecutiva y forzar a un séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El dominicano Framber Valdez lanzó seis entradas de manera brillante, y Houston puso fin a la apertura de Blake Snell en el quinto acto, antes de que Springer conectara un sencillo de dos carreras que significó la ventaja.

Springer anotó con un doble del venezolano Altuve. El boricua Carlos Correa, quien definió el duelo del jueves con un cuadrangular, bateó esta vez un sencillo remolcador.

Big inning. Need it so bad. #ForTheH pic.twitter.com/HQVTkWrkyh