Asuman responsabilidad, Â¿para quÃ© ching... votamos por ustedes?: Gael a Gobierno de AMLO

Asuman responsabilidad, ¿para qué ching... votamos por ustedes?: Gael a Gobierno de AMLO

En su cuenta de Twitter el actor lamentó la violencia que afecta, según él, a habitantes del país de todas las edades, y pidió a las autoridades federales asumir responsabilidades

Noroeste / Redacción

05/11/2019 | 12:10 AM

El actor Gael García Bernal lanzó una serie de cuestionamientos al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador tras el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua, ayer el lunes por la tarde.

A través de Twitter, el actor lamentó la violencia que afecta, según él, a habitantes del país de todas las edades, y pidió a las autoridades federales asumir responsabilidades.

“Dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer. Lo que sucede diario, carajo. Qué tristeza”, tuiteó el actor.

“Si no cambian el Gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo”, escribió García Bernal en otro tuit.

“El horror que vivimos hace que sea bastante intrascendente que cada quien-medios incluidos-jalen agua pa su molino de tuits ajenos. Así es esto y desgraciadamente va a pasar. Ojalá cambie la forma a algo más constructivo. Pero por lo pronto, lo que importa: que pare la violencia”, abundó el actor.

A principios de junio pasado, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa amparó en definitiva, el pasado 3 de junio, a Gael García Bernal, para que el Gobierno Federal le autorice el consumo recreativo de mariguana, luego de que el actor impugnó la prohibición absoluta de dicha droga, prevista en cinco artículos de la Ley General de Salud (LGS).

El tribunal aplicó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vigente desde febrero pasado, que obliga a conceder dichos amparos, debido a que la prohibición legal sigue vigente porque el Congreso de la Unión no ha reformado la LGS, lo que obliga a los interesados a tramitar los recursos.

En octubre de 2018, el recurso de García Bernal había llegado a la Segunda Sala de la SCJN, sin embargo, fue devuelto al Tribunal Colegiado, precisamente porque ya existían más de cinco precedentes de la Primera Sala sobre el mismo tema.

“Procede conceder el amparo para el efecto de que la Secretaria de Salud expida al quejoso la autorización a que se refieren los artículos 235 y 247, de la LGS, para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas)”, dice el amparo.

La sentencia, indica, también, que corresponde a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) expedir el permiso, que autoriza el acceso a semillas y cultivo de la marihuana, pero no los actos de venta o distribución.

En los casos previos que resolvió la SCJN, los quejosos habían solicitado el permiso a Cofepris, que lo negó. Ante ello, la Suprema Corte inició en febrero pasado, un procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, por el cual podría eliminar los cinco artículos de la LGS si el Congreso de la Unión no los reforma.

García Bernal no solicitó permiso a la Cofepris, sino que en su amparo, se ostentó como consumidor de mariguana y consideró que tenía legitimación para cuestionar la constitucionalidad de la LGS, que el histrión calificó de “norma estigmatizante”.

Después, un juez desechó el amparo del actor de 40 años de edad, sin embargo, el Tribunal Colegiado consideró que sí debía estudiarse y se sumó a la condena de García Bernal, quien ganó el Globo de Oro por su actuación en la serie ‘Mozart in the Jungle’ y que seis películas protagonizadas por él llegaron a ser nominadas al premio Óscar.

“[La LGS] obedece a un contexto histórico y social, en el que se ha construido el estereotipo de que los usuarios de drogas son peligrosos, enfermos e irresponsables y, en esa tesitura, se les puede considerar como un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo Primero Constitucional”, afirmó en su sentencia el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Antes, en marzo del 2018, al participar en un acto paralelo a la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Suiza, García Bernal denunció “la normalización de la violencia en México”, algo que, desde su punto de vista, “es el mayor fracaso del país, junto con la impunidad”.

El actor pidió a la ONU y a la comunidad internacional que no olviden a México y se comprometan en ayudar al país. “Si algo está claro es que los políticos mexicanos sí que actúan cuando sienten la presión exterior”, aseguró García Bernal, Ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie ‘Mozart in the Jungle’.