Asume Alfonso Gil Díaz presidencia del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mazatlán

Belizario Reyes

Por tercera ocasión, Alfonso Gil Díaz asumió hoy por la tarde la presidencia del Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, en este caso para el periodo 2020-2022, con el reto de tener los recursos necesarios para otorgar los servicios que brinda esta institución a la ciudadanía.

Correspondió al Delegado de la Cruz Roja Delegación Sinaloa, Carlos Bloch Artola, tomarle la protesta a todos los integrantes del nuevo Consejo Directivo encabezado por Gil Díaz.

"Tener los recursos necesarios para brindar los servicios, que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que si tiene un accidente nosotros los podemos apoyar, ese es el reto principal. La ventaja para mí es que recibo la Cruz Roja muy bien organizada, con muy buen personal, entonces esa es una garantía", añadió Gil Díaz momentos antes de tomar protesta.

Agregó que se tienen que organizar eventos para recabar más fondos, ya se tienen varios que organizan sobre todo las Damas Voluntarias como la Rifa Anual donde el pintor Armando Nava les hace el favor de regalarles un cuadro, además de apoyos de hoteles y el Desayuno Anual en diciembre, pero se tienen que buscar otra forma de recabar fondos.

En su mensaje tras tomar protesta en el auditorio de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en este puerto, agradeció el honor de que lo nombraran por tercera vez como presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja.

"Espero que mis consejeros, como lo han hecho durante estos dos años con nuestra presidenta que ha hecho una labor extraordinaria, continúen y que nos ayuden a conseguir más dinero, desgraciadamente lo que yo he visto es que hay empresas que siguen dando lo que daban hace 15 años, no han sabido de la inflación", continuó Gil Díaz, ex director de la Asociación Portuaria Integral en Mazatlán.

"Necesitamos que le suban un poco más, dado que las necesidades continúan y necesitamos que nos ayuden un poco más en tener la Cruz Roja en mejor estado".

También agradeció sobre todo a las integrantes del Comité de Damas Voluntarias, de quienes dijo que hacen una extraordinaria labor en los diferentes eventos que organizan y ojalá y se puedan organizar más actividades adicionales.

Dijo que los socorristas hacen un trabajo extraordinario, entre otros puntos.

La presidenta del Consejo Directivo saliente, Dora Alicia Sánchez Chávez, de quien se destacaron los logros durante su gestión, expresó que ha sido un honor haber presidido durante dos años a esta honorable institución en Mazatlán, lo cual la llenó de muchas satisfacciones.

"Dar nuestro tiempo en beneficio de la comunidad es muy grato y más aún cuando se trata de una institución tan noble como lo es Cruz Roja. Como pudimos ver en el video que se proyectó, se realizaron grandes obras materiales en beneficio de la población tanto mazatleca como turística", continuó.

Se apoyó y se pidió a los voluntarios a brindar servicio con integridad y entrega en beneficio de la comunidad, continuó, además se logró bajar fondos por dos años consecutivos para llevar a cabo el proyecto de prevención de accidentes viales.

"Estamos convencidos de que todos tenemos que trabajar más en la prevención que en la resarcir", continuó, entre otros puntos.

En el evento también se entregaron reconocimientos a consejeros por sus años de apoyo a la Cruz Roja Mexicana, entre ellos al ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, al ingeniero Rodolfo Madero Rodríguez, entre otros.

La toma de protesta del nuevo Consejo Directivo también fue presidida, entre otros, por el Tesorero Municipal, Jesús Javier Alarcón en representación del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, así como por consejeros de la Cruz Roja y autoridades militares, entre otras.

También asistió personal de las diferentes áreas de la Cruz Roja Delegación Mazatlán.