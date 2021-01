Asume Biden como el nuevo Presidente de EU; ordena frenar muro

En su discurso clama por la unidad de su país y renovar alianzas en el mundo; firma órdenes ejecutivas en los temas de inmigración, cambio climático y manejo de la pandemia, entre otras

Noroeste / Redacción

21/01/2021 | 01:00 AM

WASHINGTON._ Joe Biden asumió ayer como el nuevo Presidente de Estados Unidos, y tan solo unas horas después de haber llegado al cargo ordenó detener la construcción del muro fronterizo con México.

El demócrata rindió protesta en medio de la pandemia de Covid-19 y de una crisis política, y en su primer discurso pidió unidad y exhortó a los estadounidenses a unirse para afrontar los desafíos que tiene ahora dicha nación.

Entre las órdenes que firmó el primer día como el Presidente 46 de Estados Unidos, está también el salvaguardar el programa DACA, que protege de la deportación a unos 650 mil indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como “dreamers” o “soñadores”.

Biden firma decretos de igualdad, migración, clima y pandemia, y EU vuelve a OMS y Acuerdo de París

También eliminó el programa Quédate en México, instaurado por Donald Trump hace dos años, que obligaba a los solicitantes de asilo en EU a esperar en territorio mexicano mientras se resolvía su situación ante una Corte.

Además del tema de la inmigración, la serie de órdenes ejecutivas que firmó revertirán muchas de las acciones del gobierno de su antecesor, Donald Trump, en asuntos como cambio climático, igualdad racial, el manejo de la pandemia de coronavirus, levantar la prohibición de viaje hacia el país desde países de población mayoritariamente musulmana y reintegrarse a la Organización Mundial de la Salud.

La democracia ha prevalecido: Biden

Discurso de unidad

En su discurso de toma de posesión, Biden dijo que era un día para celebrar, no el triunfo de un candidato, sino el de una causa: la democracia.

“Estados Unidos ha sido puesto a prueba y ha respondido al desafío”, expresó.

“La democracia es frágil. La democracia ha prevalecido”, indicó minutos después de jurar a su nuevo cargo, haciendo referencia a los hechos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero, cuando seguidores de Trump atacaron el Congreso para frenar el proceso democrático de certificación de resultados de la victoria del demócrata.

El nuevo Mandatario urgió a todos los estadounidenses, incluidos los que no votaron por él, a trabajar unidos para sacar adelante su país fuera de las diferencias políticas.

“Debemos enfrentar este momento como los Estados Unidos. Les garantizo que no fallaremos. Nunca fallamos cuando actuamos unidos”, indicó. “La unidad es el camino a seguir. Y debemos afrontar este momento como Estados Unidos de América.

“Mi alma está puesta en unir a los estadounidenses, unir a nuestra gente, unir a nuestra nación. Le pido a todos los estadounidenses que se sumen a esta causa (...) Podemos hacer grandes cosas, cosas importantes”.

Biden 'derrumba' el muro de Trump

Las fuerzas que dividen a Estados Unidos, dijo, son profundas y reales, pero no son nuevas.

“Debemos poner fin a esta guerra incivil que pone a rojos contra azules, el mundo rural contra el mundo urbano, conservadores contra progresistas”, expresó.

“A todos los que no nos apoyaron, les hago esta promesa. Seré el Presidente de todos los estadounidenses… La historia, la fe y la razón nos muestran el camino, que es el de la unidad. Debemos ver al otro no como adversario, debemos verlo como vecino. Sin unidad, no hay paz”.

También ofreció renovar alianzas con los países del mundo.

“El mundo está observando… Nuestro país ha sido puesto a prueba y hemos salido fortalecidos. Vamos a renovar nuestras alianzas, vamos a reconectar con el mundo. No para enfrentar los desafíos de ayer, sino los de hoy y mañana. Vamos a liderar, no con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Seremos un aliado fuerte para la paz, el progreso y la seguridad”.

Reconoció que asume el cargo en una de las peores crisis en el mundo debido al coronavirus.

“Estamos entrando en el período más duro y mortífero de la pandemia. Debemos dejar la política de lado y enfrentarla como una nación”.

Joe Biden y Kamala Harris ya son Presidente y Vicepresidenta de Estados Unidos

Vicepresidenta Harris. hija de inmigrantes

Antes de la toma de protesta de Biden como Presidente, asumió como Vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer en ocupar el cargo, quien es además hija de inmigrantes.

En su discurso, Biden reconoció la investidura de Harris.

“Aquí estamos, hace 108 años, miles de manifestantes intentaron bloquear a las mujeres valientes que marchaban por el derecho al voto. Hoy marcamos la juramentación de la primera mujer en la historia de Estados Unidos elegida Vicepresidenta: Kamala Harris. No me digan que las cosas no pueden cambiar”, expresó el Mandatario.

