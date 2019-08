Atacamos de manera frontal la violencia familiar, asegura SESESP

José Abraham Sanz

Después de las críticas que se hicieron desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública porque los programas del Sistema Estatal no han dado resultados con delitos como el de violencia familiar, que sigue en aumento, Renato Ocampo Alcántar, titular del SESESP aseguró que las instituciones trabajan en hallar soluciones.

Previo a la conferencia de ayer que impartió Juan Manuel Meixueiro Alarcón, sobre la situación de la trata de personas en México, Ocampo Alcántar fue cuestionado por los medio sobre temas pendientes en seguridad.

Uno de ellos fue el incremento de las denuncias por delitos de violencia familiar que continúan con una tendencia a la alza en todo el estado.

"Tenemos el tema de violencia familiar visto, trabajado, estamos buscando soluciones innovadoras para poder hacer un frente común entre sociedad y gobierno, pero nunca hemos negado que el delito de violencia familiar va en aumento", señaló.

"No hay que olvidar que el delito de violencia familiar es el que más cifra negra tiene, y entonces en el momento en que nosotros hagamos un proceso de recuperación de confianza, en las autoridades, como lo venimos haciendo desde hace dos años, con la llegada del Gobernador Quirino Ordaz, por supuesto que tienen que aumentar las denuncias... eso no implica que el delito no exista, el que no haya denuncias no implica que el delito no exista, el delito está y nosotros estamos atacándolo de manera frontal, todas las instituciones".

Ocampo Alcántar recordó que el lunes se realizó una reunión intersecretarial en el Centro de Justicia para Mujeres en donde se analizó la situación de violencia familiar, la violencia contra mujeres, la violencia contra los niños y la violencia contra la familia.

COMPARATIVO ENERO-JULIO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

La Fiscalía General del Estado ha recibido 2 mil 566 denuncias por violencia familiar hasta julio de 2019.

Mes 2015 2016 2017 2018 2019

Enero 170 166 149 206 326

Febrero 196 212 145 264 332

Marzo 197 214 181 287 366

Abril 216 207 179 323 379

Mayo 224 241 268 325 396

Junio 254 185 290 290 378

Julio 207 156 221 24 389

