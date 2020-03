Atacan a balazos a reportera María Elena Ferral en Papantla, Veracruz; está grave

La periodista fue atacada a balazos en la zona centro del municipio de Papantla y fue trasladada a un hospital

Noroeste / Redacción

VERACRUZ._ En estado grave de salud se encuentra María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa, quien recibió al menos 6 impactos de bala en la calle Mina, en la zona centro del municipio de Papantla, en Veracruz, según confirmaron medios locales, que citaron a autoridades de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).

Tras el ataque, la reportera -que cubría la fuente policíaca- fue llevada de emergencia a un hospital de la localidad donde se informa que su estado de salud es grave debido a las heridas de bala que sufrió; mientras que al lugar del atentado arribaron agentes ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

En abril del 2016, Ferral había denunciado amenazas en su contra por parte de Camerino Basilio Picazo Pérez, ex alcalde de Coyutla, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local por el distrito de Papantla.

El ex presidente municipal -presuntamente involucrado en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, ex síndico de Coyutla, ocurrido el 6 de mayo de 2005–, amenazó de muerte a la reportera del Diario de Xalapa, a quien textualmente dijo en un restaurante: “Te vamos a levantar”.

Tras las amenaza del político priista, Ferral -con más de dos décadas en el ejercicio periodístico- presentó la denuncia penal correspondiente en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), porque, dijo, temía por su integridad física y la de su familia.

“Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo, y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años, y me habla mi hija espantada”, señaló Ferral en su denuncia.