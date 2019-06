Atamsa se sube al tren de las plataformas digitales: buscarÃ¡ competir con We Go

Atamsa se sube al tren de las plataformas digitales: buscará competir con We Go

Román Aguayo Hernández dice que no está en contra de la innovación

Sibely Cañedo

En medio del conflicto detonado en el transporte público por el auge de las plataformas digitales, Autotransportaciones del Aeropuerto de Mazatlán SA de CV (Atamsa) aclara que no está en contra de la innovación, por lo que pronto incursionará en esta modalidad con la aplicación We Go, para que los usuarios puedan contratar el servicio desde teléfonos celulares.

“Quiero dejar claro: no estamos en contra de la tecnología, no estamos en contra de la modernidad; nosotros mismos tenemos ya un trabajo adelantado para adoptar esa tecnología; en el caso de los aeropuertos nos estamos integrando a nivel de red nacional con una app que se llama We Go, donde el pasajero desde antes de que se baje de su avión va a tener el servicio contratado”, reiteró Román Aguayo Hernández, dirigente de Atamsa.

