Ataque no fue contra capacitador del INE, afirma Vocal Ejecutivo - Noroeste

Ataque no fue contra capacitador del INE, afirma Vocal Ejecutivo

De acuerdo a las autoridades investigadoras, la agresión era dirigida contra quien conducía la motocicleta y ayudaba al joven a trasladarse en ese momento

Gabriel Mercado/Janeth Aldecoa

El ataque donde perdió la vida un capacitador del INE en el municipio de Badiraguato en Sinaloa, fue una “lamentable coincidencia”, y de acuerdo a las autoridades investigadoras, la agresión era dirigida contra quien conducía la motocicleta y ayudaba al joven a trasladarse en ese momento.

Esto lo comentó el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado, Jorge Luis Ruelas Miranda, en entrevista para Noticiero Noroeste, donde señaló que la institución y sus trabajadores aún son respetados, y esto no conducirá a una alerta de inseguridad en la entidad para llevar a cabo el proceso electoral del próximo primero de julio.

“Este es un hecho aislado porque nosotros tenemos desde el mes de febrero en el estado de Sinaloa a mil 378 personas trabajando en campo, y eso quiere decir que están visitando cada sección electoral... estamos hablando de 308 mil personas que visitamos, y es el primer incidente, ahora pensamos que no es un incidente ni en contra de la institución. ni en contra de los trabajadores del INE, porque al contrario de lo que percibimos, de la ciudadanía, de las autoridades, es un respeto a la institución todavía, consideramos que es muy lamentable, pero incidental”, expuso Ruelas Miranda.

“Me dan este reporte (las autoridades investigadoras), que fue una lamentable coincidencia, de estar en el lugar equivocado”, acotó

El vocal ejecutivo afirmó que no hay indicios de violencia generalizada como para decidir no instalar casillas por ese motivo, y si han decidido no poner casillas en 100 secciones para esta elección, se debe al bajo número de habitantes en esas zonas.

Jorge Luis Ruelas reconoció la labor de las demás autoridades, y dijo que colaboran con ellos en el grupo de coordinación en materia de seguridad, y estos van incluso adelante del INE en la toma de decisiones para fortalecer la vigilancia, y no ve necesario alguna petición especial para reforzar la seguridad de los capacitadores electorales.

“Ellos son expertos, ahí no hubo necesidad de pedir una colaboración porque la colaboración está desde que inició el proceso electoral, ahí se reciben los reportes, ahí se hacen las solicitudes y casualmente ellos se enteran primero de la necesidad de reforzar la seguridad en una zona, no somos expertos en eso, y cuando pensamos en ir a pedir un reforzamiento en una zona, ellos ya iniciaron con los trabajos”, destacó.

Resaltó que desde iniciado el proceso de capacitación brindaron a sus trabajadores medidas y protocolos, así como cartillas de seguridad, con sugerencias de sentido común para evitar riesgos.