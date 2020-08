Athenea comparte su experiencia sobre tomar clases a distancia, en Rosario

La estudiante del Conalep 121 dice que no le fue fácil adaptarse a la nueva modalidad de clases en línea, además de darse cuenta de que no todos los estudiantes cuentan con los medios para las clases en línea

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Para Athenea García Lerma no fue fácil concluir el ciclo a distancia, hasta que pudo adaptarse a las circunstancias, y le permitió ponerse en los zapatos de sus compañeros que no cuentan con los mismos medios.

Esto al tener que tomar clases desde su hogar debido a la pandemia por el Covid 19.

"Mi experiencia durante la pandemia estudiando fue muy estresante, primero era mucho estrés porque soy muy mala con la computadora y todo eso, entonces batallaba para poder mandar los trabajos".

"Me di cuenta de que me gustan mucho más las clases en líneas que presenciales", dijo la estudiante de la especialidad en Asistente Directivo.

La alumna de Conalep 121 reconoció que una vez que avanzaron las clases los profesores fueron dando más facilidades para poder cumplir con sus trabajos.

Para Athenea la experiencia le permitió conocer más de plataformas o los medios digitales, al tiempo que refirió que la nueva modalidad le permitió realizar muchas actividades, pero le permitió "ponerse en los zapatos" de otros compañeros que no tienen las facilidades con las que cuenta ella.

"Porque muchos niños de mi salón batallaban mucho porque decían que no tenían internet o computadora o no tenían otra forma de hacer los trabajo y no tener forma de ir un ciber o estar yendo a la casa de un amigo o familiares a hacer el trabajo", concluyó.